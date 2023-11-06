Δύο μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK) σκοτώθηκαν σήμερα και άλλοι δύο τραυματίστηκαν από «ντρόουν του τουρκικού στρατού» που έπληξε την αυτόνομη περιοχή του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές.

Ο τουρκικός στρατός σπάνια σχολιάζει τα πλήγματά του στο Ιράκ, όμως εξαπολύει τακτικά χερσαίες και αεροπορικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του PKK και θέσεών του στο βόρειο τμήμα της γειτονικής χώρας, κυρίως στην περιοχή του αυτόνομου Κουρδιστάν.

«Δύο μαχητές του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν σκοτώθηκαν και άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν ένα ντρόουν του τουρκικού στρατού έθεσε στο στόχαστρο ομάδα μαχητών του PKK στο Μπουσκίνι, ένα χωριό της επαρχίας Ράνια», ανακοίνωσαν οι αντιτρομοκρατικές υπηρεσίες του ιρακινού Κουρδιστάν.

Η περιοχή βρίσκεται βόρεια της Σουλεϊμανίγια, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του ιρακινού Κουρδιστάν.

Η Τουρκία διατηρεί εδώ και 25 χρόνια δεκάδες στρατιωτικές βάσεις στο ιρακινό Κουρδιστάν προκειμένου να καταπολεμήσει το PKK, το οποίο διαθέτει επίσης βάσεις οπισθοφυλακής στην περιοχή.

Τον Οκτώβριο, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ανακοίνωσε πως η χώρα του θα «συνεχίσει να εντατικοποιεί» τα πλήγματά της στη Συρία και στο Ιράκ εναντίον του PKK, μια οργάνωση που η Άγκυρα και οι δυτικοί σύμμαχοί της θεωρούν «τρομοκρατική».

Το σημερινό πλήγμα στο ιρακινό Κουρδιστάν πραγματοποιήθηκε ενώ ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν συναντάτο με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στην Άγκυρα.

Στα τέλη Οκτωβρίου, δέκα μέλη του PKK σκοτώθηκαν σε πλήγματα «τουρκικών αεροσκαφών και ντρόουν» στο ιρακινό Κουρδιστάν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

