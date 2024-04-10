ρεις γιοι καθώς και εγγόνια του ηγέτη της Χαμάς Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη της Γάζας, όπως μετέδωσε αρχικά το δίκτυο Al Jazeera και επιβεβαίωσε στη συνέχεια ο επικεφαλής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Μιλώντας στο Al Jazeera, o Χανίγια είπε πως από το ισραηλινό πλήγμα βρήκαν τον θάνατο τρία παιδιά του: ο Χάζεμ, ο Αμίρ και ο Μοχάμαντ. Συμπλήρωσε ότι σκοτώθηκαν επίσης εγγόνια του, τα οποία είχαν βρει καταφύγιο στον καταυλισμό προσφύγων Αλ Σάτι, υπογραμμίζοντας ότι περίπου 60 συγγενείς του έχουν σκοτωθεί από το ξέσπασμα του πολέμου.

Ξεκαθάρισε ότι η Χαμάς δεν πρόκειται να υπαναχωρήσει από τις θέσεις της, που περιλαμβάνουν την οριστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων Παλαιστινίων στα σπίτια τους. «Εάν νομίζουν πως βάζοντας στο στόχαστρο τα παιδιά μου, την ώρα που κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις και προτού το κίνημα (της Χαμάς) καταθέσει την απάντησή του, θα υποχρεώσουν τη Χαμάς να αλλάξει τις θέσεις της, τρέφουν ψευδαισθήσεις», δήλωσε ο Χανίγια.

«Το αίμα των παιδιών μου δεν έχει μεγαλύτερη αξία από το αίμα των υπολοίπων παιδιών των Παλαιστινίων… Όλοι οι μάρτυρες της Παλαιστίνης είναι παιδιά μου», τόνισε ο πολιτικός ηγέτης της Χαμάς.

«Από το αίμα των μαρτύρων μας και τον πόνο των τραυματιών, γεννιέται η ελπίδα, χτίζουμε ένα μέλλον με ανεξαρτησία και ελευθερία για τον λαό μας και το έθνος μας», διεμήνυσε ο Ισμαήλ Χανίγια, ο οποίος ζει εδώ και χρόνια στο Κατάρ.

Κατηγόρησε τον ισραηλινό στρατό για εθνοκάθαρση και γενοκτονία στη Λωρίδα της Γάζας, όπου εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι έχουν αναζητήσει καταφύγιο στο νότιο άκρο του παλαιστινιακού θύλακα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Μέχρι στιγμής οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) δεν έχουν επιβεβαιώσει το πλήγμα στον καταυλισμό προσφύγων Αλ Σάτι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.