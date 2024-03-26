Ο επικεφαλής της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, δήλωσε σήμερα Τρίτη από την Τεχεράνη ότι η υιοθέτηση ενός πρώτου ψηφίσματος από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ που ζητεί άμεση εκεχειρία στη Λωρίδα της Γάζας καταδεικνύει «την πρωτοφανή πολιτική απομόνωσης» του Ισραήλ.

«Αν και αυτό το ψήφισμα εγκρίθηκε καθυστερημένα και μπορεί να υπάρχουν κάποια κενά που πρέπει να καλυφθούν, το ψήφισμα δείχνει ότι η ισραηλινή κατοχή βιώνει μια άνευ προηγουμένου πολιτική απομόνωση», τόνισε ο ηγέτης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Χοσεΐν Αμιραμπντολαχιάν.

Ο Χανίγια και μέλη της παλαιστινιακής αντιπροσωπείας συναντήθηκαν στην Τεχεράνη με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σύμφωνα με ανακοίνωση της ιρανικής πλευράς.

Ο Ιρανός ηγέτης εξήρε τη «μοναδική αντίσταση των παλαιστινιακών δυνάμεων» απέναντι στα «εγκλήματα και τις θηριωδίες του σιωνιστικού καθεστώτος, που πραγματοποιούνται με την πλήρη υποστήριξη της Δύσης», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεν θα διστάζει να στηρίζει την παλαιστινιακή υπόθεση και τον καταπιεσμένο λαό της Γάζας», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

Το ταξίδι του επικεφαλής της Χαμάς στο Ιράν γίνεται την επομένη της υιοθέτησης του πρώτου ψηφίσματος - μετά το ξέσπασμα του πολέμου την 7η Οκτωβρίου στη Λωρίδα της Γάζας - από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, που ζητεί «άμεση» κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα. Το ψήφισμα εγκρίθηκε με 14 ψήφους υπέρ και μια αποχή, αυτή των ΗΠΑ.

Αυτή η ψηφοφορία καταδεικνύει «ότι οι ΗΠΑ είναι ανίκανες να επιβάλουν τη θέλησή τους στη διεθνή κοινότητα», υπογράμμισε ο Χανίγια σε μέσα ενημέρωσης, μετά τη συνάντησή του με τον Αμιραμπντολαχιάν.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η «σιωνιστική οντότητα» «δεν κατόρθωσε να επιτύχει κανέναν από τους στρατιωτικούς ή στρατηγικούς της στόχους» μετά από σχεδόν έξι μήνες πολέμου. Δίπλα στον Χανίγια, ο Ιρανός ΥΠΕΞ δεν προέβη σε δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης.

Λίγες ώρες νωρίτερα, η Τεχεράνη είχε χαιρετίσει το ψήφισμα ως «ένα θετικό, αλλά ανεπαρκές βήμα», ζητώντας «αποτελεσματικά μέτρα» για να «καταστήσει εφικτή την πλήρη και οριστική παύση των ισραηλινών επιθέσεων».

Το Ιράν είναι ο ορκισμένος εχθρός του κράτους του Ισραήλ και υποστηρίζει κινήματα που μάχονται εναντίον του στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της Χαμάς.

Η τελευταία επίσκεψη του Χανίγια στην Τεχεράνη έγινε τον Νοέμβριο, όταν ο επικεφαλής της Χαμάς συνάντησε τον Ιρανό ανώτατο ηγέτη.

Το Ιράν χαιρέτισε την επίθεση της Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου ως «επιτυχία», αλλά αρνήθηκε οποιαδήποτε άμεση ανάμειξη.

Το ψήφισμα του ΣΑ του ΟΗΕ «πέρασε» μετά την αποχή των Ηνωμένων Πολιτειών από την ψηφοφορία. Τα υπόλοιπα 14 μέλη του Συμβουλίου υπερψήφισαν το ψήφισμα, το οποίο προτάθηκε από τα 10 εκλεγμένα μέλη του σώματος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

