Έκκληση στους ευρωβουλευτές να εγκρίνουν το νομοθετικό πακέτο για το Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου, απηύθυνε η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, Ίλβα Γιόχανσον, μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) στις Βρυξέλλες, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και λίγο πριν από μια κρίσιμη και αβέβαιη ψηφοφορία.

«Αν αποτύχει το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο, θα έχουμε αποτύχει όλοι», ανέφερε η Ιλ. Γιόχανσον, τονίζοντας ότι το Σύμφωνο αυτό έχει γραφεί σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αξίες. «Σας ζητώ να κάνετε αυτό το βήμα και να το ψηφίσετε», είπε, προσθέτοντας: «Έχουμε αυτή την ευκαιρία και θα πρέπει να την αδράξουμε».

Μιλώντας ενώπιον της Ολομέλειας του ΕΚ, πριν από την κρίσιμη και αβέβαιη ψηφοφορία δέκα νομοθετικών κειμένων για τη μεταρρύθμιση της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ και δύο μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, η Ίλβα Γιόχανσον προειδοποίησε: «Γνωρίζουμε ότι η ψηφοφορία αυτή θα έχει ένα οριακό αποτέλεσμα, είναι όμως μια στιγμή που δεν θα επιστρέψει. Μη λησμονείτε ότι το βλέμμα των ψηφοφόρων είναι στραμμένο πάνω μας». Όπως είπε, στην ΕΕ εργάζονται όλοι εδώ και περίπου οχτώ χρόνια για το θέμα αυτό, πολύ πριν, δηλαδή, από τον Σεπτέμβρη του 2020, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε την ολοκληρωμένη πρότασή της. Η Ίλβα Γιόχανσον ευχαρίστησε όλους τους συννομοθέτες που βοήθησαν στη βελτίωση αυτής της πρότασης, καθώς επίσης και τις πολιτικές ομάδες του ΕΛΚ, των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών και των Φιλελευθέρων που τη στηρίζουν.

«Η συμφωνία που έχουμε μπροστά μας στο τραπέζι δείχνει ότι η Ευρώπη μπορεί να παραδώσει αυτά που υποσχέθηκε στους πολίτες», είπε η Γιόχανσον απευθυνόμενη στους ευρωβουλευτές: «τώρα η απόφαση είναι στα δικά σας χέρια. Είναι μια απόφαση για όλα ή τίποτα. Έίτε θα περάσουν όλα τα θέματα, είτε κανένα».

Συνεχίζοντας, η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων εξήγησε ότι τίθεται σε ψηφοφορία μια συνολική ευρωπαϊκή προσέγγιση για τη μετανάστευση και το άσυλο, με κοινές διαδικασίες, με κοινούς ελέγχους στα σύνορα, με πιο γρήγορες επιστροφές σε όσους δεν έχουν δικαίωμα να παραμείνουν, με δηλωμένη την πρόθεση να προστατευθούν οι πιο ευάλωτοι, με ξεκάθαρους κανόνες, με ισχυρή επιτήρηση στα σύνορα και για πρώτη φορά, με υποχρεωτική αλληλεγγύη.

«Η υποστήριξη στα κράτη-μέλη που υφίστανται πίεση, πλέον δεν θα είναι σε εθελοντική βάση», είπε η Γιόχανσον και κατέληξε λέγοντας: «Τώρα είναι η δική σας στιγμή, εσείς είστε οι νομοθέτες, οι πολίτες μας έχουν το βλέμμα στραμμένο σε εσάς». Πρόσθεσε, τέλος: «Αν αποτύχει το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο θα έχουμε αποτύχει όλοι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

