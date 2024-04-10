Χριστοδουλίδης: Πολύ σύντομα θα ξεκινήσει πάλι η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα

Η Κύπρος είναι σε επαφή με κράτη, με τα οποία συνεργάζεται για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, ώστε πολύ σύντομα, με την ολοκλήρωση των εργασιών που γίνονται στη Γάζα από πλευράς των ΗΠΑ, να ξαναρχίσει η αποστολή βοήθειας από την Κύπρο, δήλωσε σήμερα ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε αποθήκες στην Κύπρο βρίσκονται περίπου 1.000 τόνοι βοήθειας που προορίζονται για τους κατοίκους της Γάζας που βρίσκονται στα πρόθυρα του λιμού, μετά από μήνες πολέμου και πολιορκίας. Ο όγκος αυτός της βοήθειας παραμένει στην Κύπρο μετά την απόφαση της World Central Kitchen (WCK) να σταματήσει και να επανεξετάσει τη δραστηριότητά της στην περιοχή μετά τον θάνατο των εργαζομένων της από ισραηλινούς βομβαρδισμούς την 1η Απριλίου.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μια αποβάθρα, με ημερομηνία - στόχο την 1η Μαΐου, στις ακτές της Μεσογείου στον παλαιστινιακό θύλακα που θα επιτρέψει τις παραδόσεις βοήθειας που θα ελέγχονται εκ των προτέρων στην Κύπρο, με την επίβλεψη του Ισραήλ.

Με αυτό να τίθεται σε εφαρμογή, η Κύπρος αναμένει να ξαναρχίσει η βοήθεια σύντομα, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι ως μια χώρα που διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις με όλα τα γειτονικά κράτη, ως κράτος μέλος της ΕΕ, που γειτνιάζει με αυτή την περιοχή, «επιχειρούμε -πάντα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας χωρίς υπερβολές, των δυνατοτήτων ενός μικρού κράτους μέλους - να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί αυτή η ανθρωπιστική κρίση που εξελίσσεται στην περιοχή και ήταν σημαντικό που η χώρα μας κατάφερε να προσφέρει μια εναλλακτική, συμπληρωματική επιλογή στην αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα».

Ο Κύπριος πρόεδρος τόνισε ότι η Λευκωσία είναι σε επαφή με τα κράτη με τα οποία συνεργάστηκε από την αρχή, για την υλοποίηση αυτής της προσπάθειας, έτσι ώστε πολύ σύντομα με την ολοκλήρωση των εργασιών που γίνονται στη Γάζα από πλευράς των ΗΠΑ, να ξαναρχίσει η αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας από την Κύπρο.

Αναφερόμενος στη συμπλήρωση 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή και κατοχή, ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε πως η επιθυμία της ελληνοκυπριακής πλευράς για απελευθέρωση και επανένωση της πατρίδας είναι δεδομένη, για να προσθέσει πως «πράττουμε ό,τι είναι δυνατόν ώστε να πετύχουμε αυτό τον στόχο, αφού πέραν πολλών άλλων αρνητικών επιπτώσεων, η πάροδος του χρόνου δημιουργεί νέα τετελεσμένα που δυσκολεύουν ακόμη περισσότερο την προσπάθεια μας». Είπε πως το Κυπριακό βρίσκεται σε μια «κρίσιμη συγκυρία», εξηγώντας πως «υπάρχει σε εξέλιξη μια προσπάθεια από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών, για επανέναρξη των συνομιλιών».

«Είμαστε», είπε, «σε συνεχή συντονισμό με την ελληνική κυβέρνηση και ευχαριστώ μέσω υμών την ελληνική κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό που διαχρονικά στέκονται δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια. Βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη συγκυρία, ξέρω ότι ακούγεται συχνά αυτή η φράση, αλλά όντως σε αυτή τη φάση, μισό αιώνα μετά, είναι κρίσιμη η συγκυρία».

Παράλληλα, ανέφερε ότι φέτος συμπληρώνονται και 20 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, σημειώνοντας πως «πρόκειται για τη σημαντικότερη επιτυχία, τουλάχιστον σε διπλωματικό επίπεδο, της Κυπριακής Δημοκρατίας από της ιδρύσεως της το 1960, μια επιτυχία που κατέστη δυνατή ακριβώς λόγω και της στήριξης που είχαμε από τη Βουλή των Ελλήνων όταν συζητείτο το θέμα της διεύρυνσης της ΕΕ».

«Και η Κύπρος το πέτυχε παρά τις αντιρρήσεις κάποιων, παρά τις περί αντιθέτου εκτιμήσεις ότι δεν μπορούσε να γίνει μέλος της ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό. Προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε την ένταξη μας στην ΕΕ για να πετύχουμε τον υπ’ αριθμόν ένα στόχο και προτεραιότητά μας, που είναι η επίλυση του Κυπριακού», είπε.

