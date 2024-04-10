«Επί ποδός πολέμου» μετά τις τρομοκρατικές απειλές βρίσκονται οι γαλλικές αρχές για τον προημιτελικό αγώνα της Champions League Παρί Σεν Ζερμέν και Μπαρτσελόνα καθώς μία μεγάλη αστυνομική δύναμη θα αναπτυχθεί στο Parc des Princes σήμερα το απόγευμα.

Έχουν κινητοποιηθεί σχεδόν χίλιοι αστυνομικοί

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien, που επικαλείται αστυνομική πηγή, επιπλέον κινητές μονάδες θα αναπτυχθούν για την επίβλεψη του αθλητικού γεγονότος.» Σύμφωνα με την ίδια πηγή, αστυνομικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν και στις γύρω περιοχές.

Παράλληλα, αυξημένος θα είναι ο αριθμός των περιπολιών ενώ θα γίνει χρήση και drones. Συνολικά, επτά κινητές μονάδες δυνάμεων θα κινητοποιηθούν για να διασφαλίσουν την ασφάλεια για τον αγώνα PSG-Barça, ενώ στην επιχείρηση θα συμμετάσχουν επιπλέον χίλιοι αστυνομικοί, είπε αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

«Δεν είναι μηδενικός ο κίνδυνος»

«Δεν υπάρχει αποδεδειγμένη απειλή για τον αγώνα, αλλά η προσοχή μας βρίσκεται σε ετοιμότητα, σχολίασε η Πρίσκα Θέβενοτ, κυβερνητική εκπρόσωπος, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης Τύπου στο τέλος του Υπουργικού Συμβουλίου, το μεσημέρι της Τετάρτης. Το σύστημα ασφαλείας ενισχύεται «σε σχέση με το σχέδιο Vigipirate» που ανέβηκε στις 24 Μαρτίου στο μέγιστο επίπεδο «επίθεσης έκτακτης ανάγκης», δύο ημέρες μετά την επίθεση στη Μόσχα, πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για τα θέματα ασφαλείας γύρω από τον αγώνα στο, ο Jean-Charles Brisard, πρόεδρος του Κέντρου Ανάλυσης της Τρομοκρατίας, καλεί τους οπαδούς της PSG να πάνε στο γήπεδο, παρά τις απειλές του Ισλαμικού Κράτους. «Σε παγκόσμιο επίπεδο, δεν πρέπει ποτέ να ενδώσουμε στον τρομοκρατικό εκβιασμό, αυτό θέλουν», ανέφερε και διαβεβαίωσε ότι «οι αρχές έχουν λάβει πολύ συγκεκριμένα μέτρα, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε τεχνικό δυναμικό για να αντιμετωπίσουν αυτό το ενδεχόμενο», ενώ παραδέχτηκε ότι «δεν είναι μηδενικός ο κίνδυνος».





Πηγή: skai.gr

