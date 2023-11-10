IDF: Θα σκοτώσουμε μαχητές της Χαμάς που πυροβολούν μέσα από νοσοκομεία στη Γάζα

Οι Ισραηλινοί στρατιώτες «θα σκοτώσουν» τους μαχητές της Χαμάς «που πυροβολούν μέσα από τα νοσοκομεία» της Γάζας, δήλωσε σήμερα ένας εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, μετά τα πλήγματα σε πολλά νοσηλευτικά ιδρύματα, νωρίτερα σήμερα.

«Εάν βλέπουμε τους τρομοκράτες της Χαμάς να πυροβολούν μέσα από νοσοκομεία, θα κάνουμε αυτό που πρέπει (…) θα τους σκοτώσουμε» είπε ο Ρίτσαρντ Χεχτ μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο εκπρόσωπος παραδέχτηκε πάντως ότι αυτές οι επιχειρήσεις είναι «ευαίσθητου χαρακτήρα».

«Θα ήταν ευκολότερο αν η Χαμάς εγκατέλειπε τα νοσοκομεία και μας το έδειχνε ξεκάθαρα» πρόσθεσε, κατηγορώντας την παλαιστινιακή οργάνωση ότι «επιχειρεί μέσα στα νοσοκομεία».

Ο Χεχτ υποστήριξε ότι ο ισραηλινός στρατός «λαμβάνει όλες τις δυνατές προφυλάξεις για να διασφαλίσει ότι δεν θα επιτεθεί σε ανθρώπους στους οποίους χορηγείται ορός ή νοσηλεύονται με κατάγματα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σήμερα από πλήγμα του ισραηλινού στρατού στο νοσοκομείο Αλ Σίφα. Το Ισραήλ είπε χθες ότι έβαλε στο στόχαστρο ένα «κέντρο στρατιωτικής διοίκησης» της οργάνωσης, κοντά στο νοσοκομείο.

Ο διευθυντής του νοσοκομείου είπε ότι ισραηλινά άρματα έβαλαν εναντίον της μαιευτικής κλινικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.