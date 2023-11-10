Συνάντηση ηγετών Κατάρ και Σαουδικής Αραβίας για να συζητήσουν εξελίξεις σε Γάζα

Ο Εμίρης του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι συναντήθηκε σήμερα με τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχαμέντ μπιν Σαλμάν στο Ριάντ για να συζητήσουν τις πρόσφατες εξελίξεις στην Γάζα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Οι ηγέτες συναντήθηκαν παρουσία υπουργών και άλλων υψηλόβαθμων αξιωματούχων από τις δύο χώρες για να εστιάσουν τις προσπάθειες τους στον τερματισμό των επιθέσεων του Ισραήλ κατά της Γάζας, στην παροχή βοήθειας και σε άλλους τρόπους στήριξης της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή» αναφέρει ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Κατάρ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

