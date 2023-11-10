Αποκάλυψη Μπλίνκεν: Οι βασικές αρχές για το σχέδιο της επόμενης μέρας στη Γάζα

Την ανάγκη να γίνουν περισσότερα προκιεμένου να προστατευθούν οι Παλαιστίνιοι άμαχοι στη Γάζα, τόνισε σε δηλώσεις του την Παρασκευή ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Άντονι Μπλίνκεν.

«Πολλοί Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί. Πάρα πολλοί έχουν υποφέρει αυτές τις τελευταίες εβδομάδες και θέλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους προστατέψουμε και να μεγιστοποιήσουμε τη βοήθεια που τους παρέχεται», τόνισε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας σε δημοσιογράφους στο περιθώριο του υπουργικού Διαλόγου ΗΠΑ-Ινδίας στο Νέο Δελχί. «Περισσότερα μπορούν και πρέπει να γίνουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Μπλίνκεν εξέφρασε την εκτίμησή του για την απόφαση του Ισραήλ να αρχίσει να εφαρμόζει καθημερινές, τετράωρες ανθρωπιστικές παύσεις σε συγκεκριμένες περιοχές της βόρειας Γάζας, ώστε να επιτραπεί στους Παλαιστίνιους να εκκενώσουν ή να εφοδιαστούν με τρόφιμα, νερό, φάρμακα ή άλλα απαραίτητα αγαθά εν μέσω των μαχών.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είπε ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν να συζητούν συγκεκριμένα μέτρα που μπορεί να λάβει το Ισραήλ για να προστατεύσει τους αμάχους εν μέσω των συγκρούσεων στη Γάζα, ενώ παράλληλα εργάζεται «ασταμάτητα» για να την απελευθέρωση των 239 ομήρων.

Ο Μπλίνκεν υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει μια σειρά από «βασικές αρχές» που θα καθοδηγήσουν τη μεταπολεμική ειρηνευτική προσπάθεια: όχι βίαιος εκτοπισμός Παλαιστινίων από τη Γάζα. μη χρήση της Γάζας ως πλατφόρμας για τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, καμία μείωση στο έδαφος της Γάζας και δέσμευση για διακυβέρνηση υπό την ηγεσία των Παλαιστινίων για τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, με ενιαίο τρόπο.

Πηγή: skai.gr

