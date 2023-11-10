Νίκος Παπανδρέου: Μαθητές από Άγραφα, Λήμνο, Κομοτηνή στο Ευρωκοινοβούλιο

Εκπαιδευτικό και ενημερωτικό ταξίδι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματοποίησαν μαθητές από την ελληνική Περιφέρεια μετά από πρόσκληση του ευρωβουλευτή και επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νίκου Παπανδρέου.

Οι μαθητές προέρχονταν από το Λύκειο Γρανίτσας του Δήμου Αγράφων, το 1ο ΕΠΑΛ Μύρινας Λήμνου και το 3ο Πειραματικό ΓΕ.Λ Κομοτηνής.

Στόχος της επίσκεψης ήταν να δοθεί στους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές τους η δυνατότητα μιας πρώτης επαφής με τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να γνωρίσουν από κοντά κάποιες βασικές πτυχές του τρόπου λειτουργίας τους, καθώς και να συνειδητοποιήσουν το πώς οι αποφάσεις που λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο επηρεάζουν την καθημερινότητά τους.

Στο πλαίσιο της επίσκεψής τους μαζί με τον κ. Παπανδρέου επισκέφτηκαν και το κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί συναντήθηκαν με τον Έλληνα Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτη Σχοινά ο οποίος τους ενημέρωσε για το έργο, το ρόλο, καθώς και τις αρμοδιότητες της ΕΕ αλλά και του δικού του χαρτοφυλακίου.

Οι μαθητές συμμετείχαν επίσης ενεργά με ερωτήσεις και τοποθετήσεις και σε τηλεοπτική εκπομπή που διοργάνωσε, κατόπιν πρωτοβουλίας του ευρωβουλευτού του ΠΑΣΟΚ, η Ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με θέμα «Το μέλλον της Ευρώπης». Στην εκπομπή συμμετείχε και η Κύπρια ευρωβουλευτής Ελένη Σταύρου και συντόνιζαν οι δημοσιογράφοι Μαρία Σμιλίδου και Τάκης Σαράντης.

Στη διάρκεια της εκπομπής συζητήθηκαν θέματα που αντικατοπτρίζουν κάποιες από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη και αφορούν τους νέους όπως: Αν μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να βελτιώσει τα εκπαιδευτικά συστήματα για να προετοιμάσει καλύτερα τους νέους για τις πρόκλησεις του μέλλοντος. Ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας. Πώς μπορεί η ΕΕ να προωθήσει την οικονομική ανάπτυξη και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας για τους νέους. Πώς μπορεί η ΕΕ να προωθήσει την ψηφιακή εκπαίδευση, καινοτομία και ψηφιακή ασφάλεια και τέλος αν υπάρχουν τρόποι να λυθεί το Δημογραφικό πρόβλημα που ειδικά στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια διαφαίνεται να έχει μια πολύ αρνητική εξέλιξη.

Οι μαθητές επίσης πραγματοποίησαν πολιτιστική περιήγηση σε σημαντικά μνημεία της πόλης των Βρυξελλών.

Μετά το τέλος της επίσκεψης ο κ. Παπανδρέου δήλωσε: «Χαίρομαι που μέσω αυτής της επίσκεψης δόθηκε η δυνατότητα σε μαθητές από τα Άγραφα, τη Μύρινα και την Κομοτηνή να επισκεφτούν και να γνωρίσουν από κοντά τη λειτουργία των Ευρωπαϊκών Θεσμών. Ήταν εξαιρετικά ενθαρρυντικό να συζητήσω μαζί τους και να ακούσω τις απόψεις τους για τις προκλήσεις και το μέλλον της Ευρώπης. Οι προτάσεις και οι ανησυχίες τους αντικατοπτρίζουν τη δυναμική της νέας γενιάς και το πάθος τους για τα θέματα που επηρεάζουν την κοινωνία μας. Αναδείξαμε κοινά θέματα που απασχολούν τους πολίτες, όπως η κλιματική αλλαγή, η εκπαίδευση, η οικονομική ανάπτυξη και το δημογραφικό. Οι απόψεις τους αποτελούνται από μια ποικιλία ιδεών και προτάσεων που αξίζει να ληφθούν υπόψη στη διαμόρφωση πολιτικών αποφάσεων για το μέλλον της Ευρώπης. Η συμμετοχή των νέων στη διαμόρφωση του μέλλοντός μας είναι ζωτικής σημασίας. Η ενεργή τους συμμετοχή στη δημόσια σφαίρα αναδεικνύει το δυναμικό και τη δημοκρατική φύση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Λένα Φλυτζάνη



