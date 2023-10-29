Λογαριασμός
Βίντεο από την εξουδετέρωση βάσης αντιαρματικών πυραύλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο

Εντείνονται οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ στο έδαφος του Ισραήλ - Φόβοι για επέκταση του πολέμου

Βομβαρδισμός

Βίντεο από την εξουδετέρωση βάσεων αντιαρματικών πυραύλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός του Ισραήλ.

Νωρίτερα, το Ισραήλ δέχθηκε μεγάλη επίθεση με ρουκέτες από την περιοχή του Λιβάνου, με συνέπεια να απαντήσει και να πλήξει θέσεις της Χεζμπολάχ.

Τα τελευταία 24ωρα, οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ, από το έδαφος του Λιβάνου έχουν ενταθεί, ενώ ειδικοί αναλυτές εκφράζουν τους έντονους φόβους τους, ότι σύντομα θα ανοίξει και δεύτερο μέτωπο πολέμου στην περιοχή, με την άμεση εμπλοκή της Χεζμπολάχ.

Μεσανατολικό Ισραήλ Χεζμπολάχ Λίβανος
