Βίντεο από την εξουδετέρωση βάσεων αντιαρματικών πυραύλων της Χεζμπολάχ στον Λίβανο έδωσε στη δημοσιότητα ο στρατός του Ισραήλ.
Δείτε το βίντεο:
כוחות צה"ל תקפו לפני זמן קצר חוליית מחבלים שניסתה לשגר טילי נ"ט משטח לבנון לעבר שטח ישראל במרחב אביבים pic.twitter.com/y0FoJof9kQ— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) October 29, 2023
Νωρίτερα, το Ισραήλ δέχθηκε μεγάλη επίθεση με ρουκέτες από την περιοχή του Λιβάνου, με συνέπεια να απαντήσει και να πλήξει θέσεις της Χεζμπολάχ.
Τα τελευταία 24ωρα, οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ προς το Ισραήλ, από το έδαφος του Λιβάνου έχουν ενταθεί, ενώ ειδικοί αναλυτές εκφράζουν τους έντονους φόβους τους, ότι σύντομα θα ανοίξει και δεύτερο μέτωπο πολέμου στην περιοχή, με την άμεση εμπλοκή της Χεζμπολάχ.
