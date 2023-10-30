Ισραηλινές Δυνάμεις: «Χτυπήσαμε» πυρήνα τρομοκρατών στο νότιο Λίβανο - Δείτε βίντεο

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον πυρήνα τρομοκρατών στο νότιο Λίβανο που ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει όλμους στη βόρεια πόλη Ρος Χανίκρα δημοσιεύοντας βίντεο που δείχνει το χτύπημα όπως μεταδίδει το The times of Israel.

כוחות צה"ל תקפו לפני זמן קצר חוליית מחבלים בשטח לבנון, שניסתה לשגר פצצות מרגמה לעבר ישראל במרחב ראש הנקרה.



כמו כן, בהמשך לדיווח הראשוני על התרעה במושב אלקוש זוהו שני שיגורים שחצו לשטח ישראל ונפלו בשטחים פתוחים>> pic.twitter.com/CeDbJ83FpR October 30, 2023

Νωρίτερα, δύο ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, πυροδοτώντας σειρήνες στην κοινότητα Ελκος. Σύμφωνα με το IDF, και τα δύο βλήματα προσγειώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

Ξεχωριστά, ένας αντιαρματικός κατευθυνόμενος πύραυλος εκτοξεύτηκε σε περιοχή κοντά στη βάση Biranit στα σύνορα του Λιβάνου.

Οι IDF αναφέρουν ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί από την επίθεση. Προσθέτει ότι τα στρατεύματα βομβαρδίζουν τις πηγές πυραύλων στο νότιο Λίβανο με πυροβολικό.

