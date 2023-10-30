Λογαριασμός
Ισραηλινές Δυνάμεις: «Χτυπήσαμε» πυρήνα τρομοκρατών στο νότιο Λίβανο - Δείτε βίντεο

Νωρίτερα, δύο ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ

Ισραηλινές Δυνάμεις

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν πλήγμα εναντίον πυρήνα τρομοκρατών στο νότιο Λίβανο που ετοιμαζόταν να εκτοξεύσει όλμους στη βόρεια πόλη Ρος Χανίκρα δημοσιεύοντας βίντεο που δείχνει το χτύπημα όπως μεταδίδει το The times of Israel.

Νωρίτερα, δύο ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στο βόρειο Ισραήλ, πυροδοτώντας σειρήνες στην κοινότητα Ελκος. Σύμφωνα με το IDF, και τα δύο βλήματα προσγειώθηκαν σε ανοιχτούς χώρους, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί ή ζημιές.

Ξεχωριστά, ένας αντιαρματικός κατευθυνόμενος πύραυλος εκτοξεύτηκε σε περιοχή κοντά στη βάση Biranit στα σύνορα του Λιβάνου.

Οι IDF αναφέρουν ότι δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί από την επίθεση. Προσθέτει ότι τα στρατεύματα βομβαρδίζουν τις πηγές πυραύλων στο νότιο Λίβανο με πυροβολικό.

Πηγή: timesofisrael.com

