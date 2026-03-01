Η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία διεξάγει αυτή την ώρα νέο εκτεταμένο κύμα αεροπορικών επιδρομών εναντίον «στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης», ανακοίνωσαν την Κυριακή οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF).

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι την περασμένη μέρα η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία πραγματοποίησε εκτεταμένες επιδρομές «για να εδραιώσει την αεροπορική υπεροχή και να ανοίξει τον δρόμο προς την Τεχεράνη».

Νωρίτερα, οι IDF ανακοίνωσαν επίσημα ότι σκότωσαν τον Ανώτατο Ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη.

«Ο Αλί Χαμενεΐ έγινε στόχος μιας ακριβούς, μεγάλης κλίμακας επιχείρησης που πραγματοποίησε η Ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία, καθοδηγούμενη από ακριβείς πληροφορίες των Ισραηλινών Ένοπλων Δυνάμεων, ενώ βρισκόταν στο κεντρικό συγκρότημα ηγεσίας του στην καρδιά της Τεχεράνης, όπου βρισκόταν μαζί με άλλους ανώτερους αξιωματούχους», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο στρατός λέει ότι ο Χαμενεΐ, ο οποίος υπηρέτησε ως ανώτατος ηγέτης από το 1989, «ήταν άμεσα υπεύθυνος για τη βίαιη καταστολή των Ιρανών πολιτών για πολλά χρόνια».

«Ο Χαμενεΐ ήταν ο αρχιτέκτονας του σχεδίου καταστροφής του Κράτους του Ισραήλ και ήταν γνωστός ως το «κεφάλι του ιρανικού χταποδιού», επεκτείνοντας τα χέρια του σε όλη τη Μέση Ανατολή και μέχρι τα σύνορα του Κράτους του Ισραήλ. Κύρια ανάμεσά τους ήταν η τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ. Ο Ανώτατος Ηγέτης του ιρανικού καθεστώτος ήταν υπεύθυνος για τις τρομοκρατικές επιθέσεις κατά του Κράτους του Ισραήλ και το αίμα πολλών πολιτών από όλο τον κόσμο ήταν στα χέρια του», αναφέρει ο Ισραηλινός Άμυνας.

BREAKING: Israel’s Air Force is now striking in the heart of Tehran, capital of Iran.



In just 24 hours it achieved air superiority over the skies of Iran. pic.twitter.com/Y37yqcsglL — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) March 1, 2026

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις αναφέρουν ότι «τερμάτισαν ένα κεφάλαιο δεκαετιών με την εξάλειψη του ηγέτη του ιρανικού άξονα τρομοκρατίας».

«Η εξάλειψή του έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά εξοντώσεων ανώτερων μελών του άξονα τρομοκρατίας που πραγματοποίησαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κατά τη διάρκεια του πολέμου», προσθέτει η δήλωση.

Πηγή: skai.gr

