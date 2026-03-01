«Endgame» για το θεοκρατικό καθεστώς του Ιράν; Τον ασκό του Αιόλου στη Μέση Ανατολή άνοιξε η συντονισμένη επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά στρατιωτικών -και όχι μόνο- στόχων στο Ιράν, πυροδοτώντας μια επικίνδυνη αλυσιδωτή αντίδραση.

Λίγα λεπτά μετά τις 3 τα ξημερώματα (ώρα Ελλάδας) η ιρανική κρατική τηλεόραση επιβεβαίωσε τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μια εξέλιξη που είχε προαναγγείλει σε μήνυμά του και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε το Σάββατο ότι υπάρχουν «κάποιοι καλοί υποψήφιοι» για να ηγηθούν του Ιράν, μετά την ανακοίνωσή του περί θανάτου του ανώτατου ηγέτη, αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, κατά τη διάρκεια των αμερικανικών και ισραηλινών πληγμάτων.

Για συντριπτικό πλήγμα στο καθεστώς της Τεχεράνης έκανε νωρίτερα λόγο στο διάγγελμά του ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σημειώνοντας ότι κατά τις συντονισμένες επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ εξοντώθηκαν πολλοί διοικητές των Φρουρών της Επανάστασης καθώς και ηγετικά στελέχη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, ενώ είχε αναφέρει και ότι υπήρχαν ενδείξεις πως και ο ίδιος ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ «δεν υπάρχει πια».

Ο Νετανιάχου κάλεσε μάλιστα τους Ιρανούς «να πλημμυρίσουν τους δρόμους και να τελειώσουν τη δουλειά».

Στο στόχαστρο της Τεχεράνης βρέθηκαν:

