Τα ιρανικά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν επίσημα την Κυριακή ότι ο υπουργός Άμυνας, Αμίρ Νασιρζαντέχ, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου των ενόπλων δυνάμεων της χώρας και των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), Αμπντολαΐμ Μουσαβί (φωτογραφία), και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Άμυνας Αλί Σαμχανί σκοτώθηκαν στις αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές στο Ιράν.

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις ραγδαίες εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

Ο θάνατος των Νασιρζαντέχ και Μουσαβί σηματοδοτεί το ξεκλήρισμα της τακτικής στρατιωτικής δομής της χώρας, καθώς ήταν οι άνθρωποι που είχαν τον συνολικό έλεγχο τόσο του Στρατού όσο και των IRGC.

Η απώλεια της ηγεσίας της εθνικής άμυνας εν μέσω γενικευμένης σύρραξης εκτιμάται ότι προκαλεί διοικητικό χάος, και κατάρρευση του ηθικού, καθώς μετά και τον θάνατο του αλι Χαμενεΐ το καθεστώς δείχνει ανήμπορο να προστατεύσει ακόμα και την κορυφή της πυραμίδας του.

Όλοι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Άμυνας. Αναμένεται να ανακοινωθούν νέα ονόματα.

O πρώην Ιρανός υπουργός Εσωτερικών Αχμάντ Βαχίντι θα είναι ο νέος διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης σύμφωνα με ιρανική εφημερίδα.

Πηγή: skai.gr

