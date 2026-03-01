Αν το Ιράν μας χτυπήσει, θα τους χτυπήσουμε με πρωτοφανή ισχύ προειδοποίησε την Τεχεράνη ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) απαντώντας με ανάρτησή του στο Truth Social στις ιρανικές απειλές.

«Το Ιράν μόλις δήλωσε ότι θα χτυπήσει πολύ σκληρά σήμερα, πιο σκληρά από ποτέ. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ» προειδοποίησε ο πρόεδρος Τραμπ.

Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Το Ιράν μόλις δήλωσε ότι θα χτυπήσει πολύ σκληρά σήμερα, πιο σκληρά από ποτέ. ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΑΥΤΟ, ΩΣΤΟΣΟ, ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ, ΘΑ ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΜΙΑ ΙΣΧΥ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΔΕΙ ΠΟΤΕ ΠΡΙΝ! Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρε ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»

Οι Φρουροί της Επανάστασης, επίλεκτο σώμα των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων, προειδοποίησαν νωρίτερα «αυστηρή τιμωρία» στους «δολοφόνους» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, ο θάνατος του οποίου επιβεβαιώθηκε νωρίτερα από την κρατική τηλεόραση.

Σε ανακοίνωσή τους, οι Φρουροί της Επανάστασης καταδίκασαν «τις εγκληματικές και τρομοκρατικές ενέργειες που διαπράχτηκαν από τις κακούργες κυβερνήσεις των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος», προσθέτοντας ότι «το χέρι της εκδίκησης του ιρανικού έθνους» θα καταφέρει «στους δολοφόνους του ιμάμη της Ούμα (σ.σ. των μουσουλμάνων) αυστηρή και αποφασιστική τιμωρία» που θα τους κάνει «να μετανιώσουν».

