IDF: Βίντεο με το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης να τινάζεται στον αέρα

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν βίντεο από αεροπορική επιδρομή εναντίον «αρχηγείου του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην Τεχεράνη το πρωί της Κυριακής.

צפו בתיעוד ראשון מהמטס הרחב של חיל האוויר בלב טהראן



מצורף תיעוד מהדקות האחרונות של השמדת מפקדה של משטר הטרור האיראני בלב טהראן pic.twitter.com/jGSpx0oo2Y March 1, 2026

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις ραγδαίες εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

Το βίντεο δείχνει δύο κτίρια στην ιρανική πρωτεύουσα να καταστρέφονται σε επιδρομές. Tο κτιριακό συγκρότημα είναι το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης.

Νωρίτερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί νέο κύμα εκτεταμένων επιθέσεων εναντίον «στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.