IDF: Βίντεο με το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης να τινάζεται στον αέρα

Το βίντεο δείχνει 2 κτίρια στην ιρανική πρωτεύουσα να καταστρέφονται σε επιδρομές. Tο κτιριακό συγκρότημα είναι το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης

Ισραήλ

Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις δημοσίευσαν βίντεο από αεροπορική επιδρομή εναντίον «αρχηγείου του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στην Τεχεράνη το πρωί της Κυριακής.

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις ραγδαίες εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

Το βίντεο δείχνει δύο κτίρια στην ιρανική πρωτεύουσα να καταστρέφονται σε επιδρομές. Tο κτιριακό συγκρότημα είναι το αρχηγείο των Φρουρών της Επανάστασης.

Νωρίτερα, ο στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποιεί νέο κύμα εκτεταμένων επιθέσεων εναντίον «στόχων του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος στην καρδιά της Τεχεράνης».

TAGS: IDF Φρουροί της Επανάστασης Κρίση στη Μέση Ανατολή
