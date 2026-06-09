Ανησύχησε το όχημά του, όχι για τον πεζό που χτύπησε!

Çarptığı yayayı değil, aracı için üzüldü!



İstanbul Küçükçekmece’de kaldırıma çıkan bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan esnaf İhsan Yeniad, sürücü Z.A.'nın kendisiyle ilgilenmek yerine aracının hasarına baktığını belirterek şikayetçi oldu.



Kazanın ardından hastaneye… pic.twitter.com/vdiGgYIf6v June 8, 2026

Ο λόγος για τον οδηγό στη συνοικία Κουτσούκτσεκμετζε της Κωνσταντινούπολης, o οποίος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, βγήκε από την πορεία του και τραυμάτισε τον έμπορο Ιχσάν Γενιάντ, ο οποίος υπέβαλε καταγγελία δηλώνοντας ότι ο οδηγός Ζ.Α. ενδιαφερόταν μόνο για τις ζημιές στο όχημά του αντί να ασχοληθεί μαζί του.

Ο Γενιάντ, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα και πήρε εξιτήριο αφότου ολοκληρώθηκε η θεραπεία του, δήλωσε ότι ο οδηγός δεν τον αναζήτησε ούτε στο σημείο του ατυχήματος ούτε στο νοσοκομείο. Ο οδηγός, αφότου έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος.



Πηγή: skai.gr

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