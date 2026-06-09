Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τουρκία: Οδηγός χτύπησε με δύναμη πεζό και ανησύχησε για το… ΙΧ του – Δείτε βίντεο

Ο παθών, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα και πήρε εξιτήριο αφότου ολοκληρώθηκε η θεραπεία του, δήλωσε ότι ο οδηγός δεν τον αναζήτησε

Προσθέστε το SKAI.gr στο Google
Τουρκία

Ανησύχησε το όχημά του, όχι για τον πεζό που χτύπησε! 

Ο λόγος για τον οδηγό στη συνοικία Κουτσούκτσεκμετζε της Κωνσταντινούπολης, o οποίος είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα, βγήκε από την πορεία του και τραυμάτισε τον έμπορο Ιχσάν Γενιάντ, ο οποίος υπέβαλε καταγγελία δηλώνοντας ότι ο οδηγός Ζ.Α. ενδιαφερόταν μόνο για τις ζημιές στο όχημά του αντί να ασχοληθεί μαζί του. 

Ο Γενιάντ, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μετά το ατύχημα και πήρε εξιτήριο αφότου ολοκληρώθηκε η θεραπεία του, δήλωσε ότι ο οδηγός δεν τον αναζήτησε ούτε στο σημείο του ατυχήματος ούτε στο νοσοκομείο. Ο οδηγός, αφότου έδωσε κατάθεση, αφέθηκε ελεύθερος.
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τροχαίο ατύχημα Τουρκία Κωνσταντινούπολη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark

Απόρρητο