Το μυστικό όπλο των ΗΠΑ: Το νέο αμερικανικό drone που χτύπησε το Ιράν - Βίντεο

Τα χαμηλού κόστους αμερικανικά drones, γνωστά και ως LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System) είναι αντίγραφα των ιρανικών Shahed

αμερικανικά drones

Η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση (CENTCOM) χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στην ιστορία επιθετικά drones μίας κατεύθυνσης στην επίθεση στο Ιράν.

Αυτά τα χαμηλού κόστους drones, σχεδιασμένα με βάση τα ιρανικά Shahed, χρησιμοποιήθηκαν για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Είναι γνωστά και ως drones LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System - Χαμηλού Κόστους Μη Επανδρωμένο Σύστημα Επιθετικής Μάχης).

