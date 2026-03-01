Το μυστικό όπλο των ΗΠΑ: Το νέο αμερικανικό drone που χτύπησε το Ιράν - Βίντεο

Η Κεντρική Αμερικανική Διοίκηση (CENTCOM) χρησιμοποίησε για πρώτη φορά στην ιστορία επιθετικά drones μίας κατεύθυνσης στην επίθεση στο Ιράν.

Αυτά τα χαμηλού κόστους drones, σχεδιασμένα με βάση τα ιρανικά Shahed, χρησιμοποιήθηκαν για τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης.

Είναι γνωστά και ως drones LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System - Χαμηλού Κόστους Μη Επανδρωμένο Σύστημα Επιθετικής Μάχης).

Διαβάστε ΕΔΩ όλες τις ραγδαίες εξελίξεις λεπτό προς λεπτό

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.