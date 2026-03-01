Πλήθη να θρηνούν για τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, του ανώτατου ηγέτη του Ιράν από το 1989, που σκοτώθηκε στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση δείχνει την Κυριακή η ιρανική τηλεόραση.

Τα πλάνα, από την ελεγχόμενη από το θεοκρατικό καθεστώς τηλεόραση, δείχνουν δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να έχουν συγκεντρωθεί σε πόλεις όλου του Ιράν, αλλά και σιιτικές περιοχές του Ιράκ και να ζητούν εκδίκηση για τον θάνατο του Χαμενεΐ. Σε άλλα βίντεο βέβαια, Ιρανοί εμφανίζονται να πανηγυρίζουν για τον θάνατό του.

WESTERN MAINSTREAM MEDIA WILL NEVER SHOW YOU THIS.



Millions of Iranians are demanding revenge for the assassination of their leader. pic.twitter.com/hEQN0KtCvH — The Resonance (@Partisan_12) March 1, 2026

Πηγή: skai.gr

