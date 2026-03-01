Μέση Ανατολή και εσωτερική κρίση: Πώς το Ιράν διχάζει τον κόσμο του Τραμπ

Εδώ και καιρό, τα ιδεολογικά θεμέλια του κινήματος MAGA μοιάζουν να συνοψίζονται σε μία αρχή: στην πλήρη ταύτιση με τον λόγο και τις επιλογές του ηγέτη του, του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Ωστόσο, η πρόσφατη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν ανέδειξε ένα σπάνιο -αλλά ουσιαστικό- ρήγμα στο εσωτερικό αυτού του πολιτικού χώρου.

Το Σάββατο, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι η Ουάσινγκτον, σε συνεργασία με το Ισραήλ, εξαπέλυσε εκτεταμένη επίθεση κατά ιρανικών στόχων, με δηλωμένο σκοπό την αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Η απόφαση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση τόσο με τις επανειλημμένες προεκλογικές του δεσμεύσεις ότι δεν θα εμπλέξει τις Ηνωμένες Πολιτείες σε νέους πολέμους στο εξωτερικό, όσο και με το κεντρικό σύνθημα «πρώτα η Αμερική».

Το ερώτημα που τίθεται πλέον ανοιχτά είναι τι σημαίνει, στην πράξη, «πρώτα η Αμερική»: Συνεπάγεται στρατιωτική εμπλοκή με στόχο την ανατροπή ενός εχθρικού καθεστώτος στη Μέση Ανατολή ή, αντίθετα, επιβάλλει αποφυγή κάθε νέας εξωτερικής σύγκρουσης;

Για ένα τμήμα της σκληρής βάσης του Τραμπ, η απάντηση είναι σαφής. Η πρώην Ρεπουμπλικανή βουλευτής, Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, από τις πιο πιστές συμμάχους του προέδρου στο Κογκρέσο, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση εναντίον του μέσω των κοινωνικών δικτύων. Σε ανάρτησή της, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι διερευνά «πόσες απώλειες» είναι διατεθειμένοι να αποδεχθούν οι ψηφοφόροι σε έναν πόλεμο με το Ιράν, για να απαντήσει η ίδια: «Μηδέν. Ψηφίσαμε ‘’πρώτα η Αμερική’’ και μηδέν πολέμους».

Σε επόμενη ανάρτηση, η Γκριν κοινοποίησε βίντεο από σχολείο που χτυπήθηκε στους πρώτους βομβαρδισμούς, όπου, σύμφωνα με τις ιρανικές αρχές, σκοτώθηκαν δεκάδες άνθρωποι, ανάμεσά τους και παιδιά. «Δεν ψήφισα γι’ αυτό. Πόσοι ακόμη αθώοι θα πεθάνουν; Και τι θα γίνει με τους δικούς μας στρατιώτες;», έγραψε, προειδοποιώντας ότι μια τέτοια επιλογή ισοδυναμεί με «το τέλος του κινήματος MAGA».

Το ρήγμα είναι πλέον ορατό. Από τη μία πλευρά βρίσκονται όσοι θεωρούν την επίθεση προδοσία των προεκλογικών δεσμεύσεων και της απομονωτικής πολιτικής που περίμεναν από μια δεύτερη θητεία Τραμπ. Από την άλλη, όσοι υπερασπίζονται τον πρόεδρο ανεξαρτήτως κόστους, υιοθετώντας μια πιο επιθετική γραμμή. Ενδεικτική είναι η στάση ακτιβιστών και σχολιαστών που παρουσίασαν την επίθεση ως ιστορική κίνηση «προστασίας της ανθρωπότητας».

Την ίδια ώρα, συντηρητικά μέσα ενημέρωσης που στο παρελθόν παρουσίαζαν τον Τραμπ ως «πρόεδρο της ειρήνης» μετατοπίστηκαν αισθητά τις τελευταίες ημέρες, υιοθετώντας στάση ανοχής -ή και ενθάρρυνσης- απέναντι στη στρατιωτική κλιμάκωση, ακόμη κι ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη διπλωματικές συνομιλίες για το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα.

Στον αντίποδα, ορισμένες εμβληματικές φωνές του κινήματος επανέφεραν παλαιότερες τοποθετήσεις που χαρακτήριζαν την ιδέα της «αλλαγής καθεστώτος» στο Ιράν επικίνδυνη και παράλογη. Ανάμεσά τους και ο ραδιοφωνικός παρουσιαστής, Τάκερ Κάρλσον, ο οποίος χαρακτήρισε την επιχείρηση «απολύτως ανήθικη», προειδοποιώντας ότι μπορεί να αναδιατάξει βαθιά τις ισορροπίες στο εσωτερικό του κινήματος…

Παρά τις αρχικές αντιδράσεις, η επιχείρηση καταγράφηκε από το Πεντάγωνο ως στρατιωτική επιτυχία, χωρίς άμεση περιφερειακή αποσταθεροποίηση. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με προηγούμενες επιχειρήσεις που δεν οδήγησαν σε γενικευμένη κρίση, φαίνεται να ενισχύει την αυτοπεποίθηση του Τραμπ στη διεθνή σκηνή και να περιορίζει, τουλάχιστον προσωρινά, την ένταση της εσωτερικής αμφισβήτησης.

Το αν η επίθεση κατά του Ιράν θα αποτελέσει την αρχή μιας μόνιμης διάσπασης ή ακόμη μία απόδειξη της προσαρμοστικότητας του Τραμπ και του κινήματος MAGA μένει να φανεί. Προς το παρόν, ένα είναι σαφές: για πρώτη φορά μετά από χρόνια, η ενότητα γύρω από τον Τραμπ δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη.

