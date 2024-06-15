Η κυβέρνηση της Γουατεμάλας ανέστειλε χθες Παρασκευή την απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση υπαίθριου ορυχείου χρυσού και ασημιού που είχε παραχωρηθεί σε καναδικό όμιλο, την οποία κατήγγειλαν οργανώσεις υπεράσπισης του περιβάλλοντος, ανακοινώθηκε από στελέχη της.

«Το υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε πως η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης πρέπει να τροποποιηθεί», εξήγησε η υπουργός Πατρίσια Οράντες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Εξαιτίας «ανωμαλιών που διαπιστώθηκαν, η άδεια εκμετάλλευσης υπαίθριου μεταλλείου δεν μπορεί να χορηγηθεί. Η εταιρεία θα πρέπει να διενεργήσει νέα μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων», συμπλήρωσε ο υπουργός Ενέργειας, Ορυχείων και Μεταλλείων, ο Βίκτορ Ούγο Βεντούρα.

Η καναδική εταιρεία Bluestone Resources είχε σκοπό να εξορύξει πάνω από 250 εκατομμύρια κυβικά μέτρα του υπεδάφους για να εκμεταλλευθεί κοιτάσματα χρυσού και αργύρου στον δήμο Ασουνσιόν Μίτα, ανατολικά της πρωτεύουσας, κοντά στα σύνορα με το Ελ Σαλβαδόρ.

Όμως οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος και αντιπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας εκφράζουν την ανησυχία πως το μεταλλείο θα μολύνει την Γκουίχα, λίμνη που μοιράζονται η Γουατεμάλα και το Ελ Σαλβαδόρ, καθώς και τον ποταμό Λέμπα, που πηγάζει από τη Γουατεμάλα και είναι ο κυριότερος υδάτινος πόρος από όπου αντλείται το νερό που αξιοποιεί το σύστημα ύδρευσης της σαλβαδοριανής πρωτεύουσας.

Η εκμετάλλευση υπαίθριων μεταλλείων έχει «σοβαρό αντίκτυπο όσον αφορά τη δυνητική μόλυνση» του νερού, την «απώλεια εύφορων γαιών, χλωρίδας και πανίδας και γεωμορφολογικές αλλοιώσεις εξαιτίας της εξόρυξης» εκατομμυρίων κυβικών μέτρων υλικών από το έδαφος και του υπέδαφος, συνόψισε η κυρία Οράντες.

Το 2022, η κυβέρνηση του δεξιού πρώην προέδρου Αλεχάντρο Γιαματέι αγνόησε διαβούλευση κατοίκων της Ασουνσιόν Μίτα που εναντιώνονταν στη λειτουργία του μεταλλείου.

Η άδεια εκμετάλλευσης της υπαίθριας εγκατάστασης, που ακολούθησε την άδεια εκμετάλλευσης υπόγειας εγκατάστασης, εκδόθηκε την 9η Ιανουαρίου, με άλλα λόγια πέντε ημέρες πριν από το τέλος της θητείας του κ. Γιαματέι.

Η υπουργός Περιβάλλοντος τόνισε ότι η τροποποίηση συνεπάγεται «εντελώς νέο σχέδιο, διαφορετικό από το αρχικό».

Σύμφωνα με την κυρία Οράντες, βρέθηκαν πλαστογραφημένες υπογραφές στην έγκριση της επίμαχης άδειας, ενώ έλειπαν εκατοντάδες σελίδες από τα απαιτούμενα έγγραφα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

