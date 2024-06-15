Φωτιά ξέσπασε στις 02:50 τα ξημερώματα σε δύσβατη περιοχή στην Κοζάνη, κάτω από τον Ψηλό Αη-Λια, κοντά στα πρώτα σπίτια, στις παρυφές της πόλης, από άγνωστη αιτία

Από την φωτιά δεν κινδύνευσαν σπίτια που βρίσκονται σε γειτονικό σημείο ενώ συμμετείχαν στην κατάσβεσή της 17 Πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, πεζοπόρο τμήμα αποτελούμενο από 7 άτομα και ένα σκαπτικό μηχάνημα του Δήμου Κοζάνης.

Η φωτιά τέθηκε τελικά το πρωί υπό πλήρη έλεγχο.

Πηγή: skai.gr

