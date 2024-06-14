Επεισόδια στα Εξάρχεια

Επεισόδια σημειώθηκαν τη νύχτα στα Εξάρχεια με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις αστυνομικοί ενώ έγιναν και 22 προσαγωγές.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα μια ομάδα περίπου 20 κουκουλοφόρων επιτέθηκε με μολότοφ σε αστυνομικούς στην οδό Θεμιστοκλέως στη συμβολή της με την Ανδρέα Μεταξά.

Στην συνέχεια ενώ ήταν σε εξέλιξη επιχείρηση για τον εντοπισμό των ταραξιών αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση με πέτρες και μπουκάλια στις οδούς Κωλέττη, Μπενάκη και Μεσολογγίου.

Κατά την διάρκεια των επεισοδίων τρεις αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο ενώ η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην προσαγωγή 22 ατόμων.

