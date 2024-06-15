Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνέλαβαν 41 άνδρες που προσπάθησαν να λιποτακτήσουν

Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Παρασκευή ότι συνέλαβαν 41 άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία κρυμμένους σε φορτηγό με σιτηρά που θεωρούν πως κατευθυνόταν στα σύνορα με τη Ρουμανία ή με τη Μολδαβία.

Το όχημα επιθεωρήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας κοντά στο χωριό Νοβοσίλσκε, διευκρίνισε η ουκρανική συνοριοφυλακή. Το χωριό απέχει μερικά χιλιόμετρα από τα σύνορα με τις δυο χώρες, στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας.

Κινήθηκαν ποινικές διαδικασίες σε βάρος τους διότι προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα παράνομα. Κατάγονται από 12 περιφέρειες και είναι ηλικιών 18 ως 60 ετών, που σημαίνει πως μπορεί να στρατολογηθούν και να υπηρετήσουν στον πόλεμο με τη Ρωσία που ξέσπασε το 2022 με την εισβολή ρωσικών στρατευμάτων στην ουκρανική επικράτεια..

Διενεργείται έρευνα σε βάρος δυο προσώπων που φέρονται να διευκόλυναν απόπειρα παράνομης εξόδου από τη χώρα, κατά την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με χωριστή ανακοίνωση, η συνοριοφυλακή συνέλαβε ακόμη έναν άνδρα στα Καρπάθια, κοντά στα σύνορα με τη Ρουμανία. Τηλεφώνησε για βοήθεια καθώς είχε τραυματιστεί κατά την πτώση του από μεγάλο ύψος. Ο άνδρας, επίσης σε στρατεύσιμη ηλικία, κατάγεται από τη Χερσώνα (νότια).

Από την 24η Φεβρουαρίου 2022, στην Ουκρανία έχει επιβληθεί στρατιωτικός νόμος κι έχει κηρυχθεί γενική επιστράτευση. Ουκρανοί σε στρατεύσιμη ηλικία επιτρέπεται να βγουν από τη χώρα μόνο αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι ή τους έχει δοθεί άδεια για αυτό. Δεκάδες άνθρωποι όμως προσπαθούν καθημερινά να αποφύγουν τη στρατολόγησή τους περνώντας τα σύνορα και ζητώντας άσυλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.