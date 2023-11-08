Περισσότεροι από 10 εκατομμύρια Αυστραλοί δεν είχαν τηλεφωνικές υπηρεσίες και ίντερνετ σήμερα λόγω ανεξήγητης βλάβης στον δεύτερο μεγαλύτερο πάροχο τηλεπικοινωνιών της χώρας, με αποτέλεσμα να προκληθεί χάος στις μεταφορές, τις πληρωμές και το σύστημα υγείας.

Η βλάβη εντοπίστηκε σήμερα περίπου στις 4 τα ξημερώματα (τοπική ώρα 19:00 της Τρίτης ώρα Ελλάδας) και μέχρι τις 17:30 τοπική ώρα σήμερα η βλάβη είχε αποκατασταθεί.

Για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας περίπου το 40% του πληθυσμού της Αυστραλίας που είναι πελάτες της εταιρείας Optus δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει smartphones, ίντερνετ αλλά ούτε και σταθερές γραμμές.

«Τίποτα δεν υποδεικνύει» ότι η βλάβη είναι αποτέλεσμα πειρατείας ή κυβερνοεπίθεσης, δήλωσε η Κέλι Μπάγιερ Ρόσμαριν γενική διευθύντρια της εταιρείας στο κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

«Η ομάδα μας εξακολουθεί να εξετάζει όλα τα πιθανά ενδεχόμενο. Έχουμε κάνει έναν αριθμό εικασιών και καμία από αυτές, τις οποίες ελέγξαμε και για τις οποίες ενεργήσαμε, δεν επέτρεψε να επιλυθεί το βασικό πρόβλημα», πρόσθεσε.

«Απόλυτη ντροπή»

Δεκάδες νοσοκομεία δεν δέχονταν τηλεφωνικές κλήσεις και τα σταθερά τηλέφωνα του δικτύου της Optus δεν μπορούσαν να καλέσουν τις υπηρεσίες παροχής έκτακτης βοήθειας. Τα τηλέφωνα του κέντρου δηλητηριάσεων της Νέας Νότιας Ουαλίας επίσης δεν λειτουργούσαν.

Χάος επικράτησε στη Μελβούρνη την ώρα αιχμής, αφού η βλάβη επηρέασε και την κυκλοφορία των τρένων, σύμφωνα με τη εταιρεία διαχείρισης, τη Metro Trains Melbourne.

«Οι ομάδες μας προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις υπηρεσίες το συντομότερο δυνατό», δήλωσε εκπρόσωπος της Optus. «Η Optus ζητεί ειλικρινά συγνώμη από τους πελάτες της».

Η Αυστραλή υπουργός Επικοινωνιών Μισέλ Ρόουλαντ δήλωσε ότι τα προβλήματα προκλήθηκαν λόγω της «σοβαρή βλάβης» σε «θεμελιώδες» κομμάτι του δικτύου της Optus.

Η βλάβη «έχει τεράστιες επιπτώσεις στις υπηρεσίες κινητής και σταθερής τηλεφωνίας και τις υπηρεσίες διαδικτύου των πελατών της Optus», υπογράμμισε, ζητώντας από την εταιρεία «να αντιδράσει ανάλογα» με την κατάσταση.

Το αυστραλιανό συνδικάτο εργαζομένων στις τηλεπικοινωνίες έκανε λόγο για «απόλυτη ντροπή», υπονοώντας ότι η βλάβη συνδέεται με τις πρόσφατες καταργήσεις θέσεων εργασίας από την εταιρεία.

Ο Μαρκ Γκρέγκορι, ερευνητής του Βασιλικού Ινστιτούτου Τεχνολογίας της Μελβούρνης, από την πλευρά του εκτίμησε ότι η βλάβη αυτή αποδεικνύει ότι υπάρχουν θεμελιώδη προβλήματα στο αυστραλιανό δίκτυο τηλεπικοινωνιών.

Το περιστατικό αυτό σημειώθηκε περίπου ένα χρόνο μετά την κλοπή προσωπικών δεδομένων περισσότερων από εννέα εκατομμυρίων πελατών της Optus σε κυβερνοεπίθεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

