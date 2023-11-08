Ένα νέο βίντεο με πλάνα από τους 240 απαχθέντες της Χαμάς στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου στο φεστιβάλ μουσικής και στα κιμπούτς, έδωσαν στην δημοσιότητα οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Στο βίντεο υπάρχουν πλάνα των ομήρων της στιγμή της απαγωγής αλλά και συγκινητικές αναφορές σε αυτούς όπως «ένα μωρό 10 μηνών που σε λίγο θα έκανε τα πρώτα του βήματα», «ένα αρραβωνιασμένο ζευγάρι που θα μπορούσε να έχει παντρευτεί» και μια «85χρονη γιαγιά που θα αγκάλιαζε το πρώτο της εγγόνι».

«Τους έκλεψαν την ζωή τους και τη ζωή των οικογενειών τους» αναφέρει το βίντεο.

240 innocent women and men, children and the elderly—all abducted from their homes.



Imagine if it were you. Imagine if it were your family. pic.twitter.com/LZDvAwWdZj — Israel Defense Forces (@IDF) November 8, 2023

«240 αθώοι γυναίκες και άνδρες, παιδιά και ηλικιωμένοι — όλοι απήχθησαν από τα σπίτια τους. Φανταστείτε να ήσασταν εσείς. Φανταστείτε να ήταν η οικογένειά σας» αναφέρει η λεζάντα της ανάρτησης.



