Την παράδοση δεκάδων ενόπλων της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας επιβεβαίωσε ο εκπρόσωπος των IDF Ντανιέλ Χαγκάρι.

Από τη σημερινή παράδοση κυκλοφόρησε και ένα βίντεο, το οποίο δείχνει τα μέλη της Χαμάς ημίγυμνα, τα παραδίδουν ένα-ένα τα όπλα τους και να συλλαμβάνονται.

Hamas terrorists surrendering to IDF forces in the Gaza Strip. Each and everyone of them came forward and threw his empty rifle on the ground.



They are in their underwear to show that they are not armed and are not wearing explosive belts. pic.twitter.com/iLka0TmncZ — Ofir Gendelman (@ofirgendelman) December 9, 2023

«Στην Shejaiya και την Jabaliya, τρομοκράτες που παραδόθηκαν παρέδωσαν όπλα και εξοπλισμό», τόνισε ο Χαγκάρι, επιβεβαιώνοντας βίντεο που διέρρευσαν σήμερα.

«Από τις ανακρίσεις των τρομοκρατών που παραδόθηκαν, προέκυψαν οι ακόλουθες πληροφορίες:

Η κατάσταση των επιχειρήσεων στο έδαφος είναι δύσκολη και η ηγεσία της Χαμάς, με επικεφαλής τον Yahya Sinwar, αρνείται την πραγματικότητα, παρόλο που είναι ενημερωμένη για τις λεπτομέρειες»,δήλωσε ο Χαγκάρι.

Ο Χαγκάρι πρόσθεσε ότι υπάρχει «ένα ευρέως διαδεδομένο αίσθημα ότι η ηγεσία της Χαμάς, που βρίσκεται στα τούνελ, δεν ενδιαφέρεται για το κοινό στη Γάζα που βρίσκεται πάνω από το έδαφος».

«Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις ανακρίσεις δημιουργούν περισσότερους στόχους και μας βοηθούν στην επιχειρησιακή δραστηριότητα», δήλωσε ο εκπρόσωπος των IDF.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.