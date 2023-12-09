Ένας στρατιωτικός εκπρόσωπος των ανταρτών Χούθι της Υεμένης προειδοποίησε σήμερα όλες τις ναυτιλιακές εταιρείες να μην συνεργάζονται με το Ισραήλ, απειλώντας ότι η υεμενίτικη οργάνωση σε διαφορετική περίπτωση θα στοχοθετεί τα πλοία των εταιρειών αυτών που πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Αν η Γάζα δεν λάβει τα τρόφιμα και τα φάρμακα που χρειάζεται, όλα τα πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα με προορισμό ισραηλινά λιμάνια, ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους, θα γίνουν στόχος για τις ένοπλες δυνάμεις μας», είπε ο Γιαχία Σάρι, ανακοινώνοντας απαγόρευση διέλευσης σε όλα τα πλοία που έχουν προορισμό το Ισραήλ.

Οι Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης και στηρίζονται από το Ιράν, έχουν στοχοθετήσει πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ και έχουν εκτοξεύσει πυραύλους προς την ισραηλινή επικράτεια, σε αντίποινα για τον πόλεμο που διεξάγει ο ισραηλινός στρατός εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από την αιματηρή επίθεση της παλαιστινιακή οργάνωσης στις 7 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

