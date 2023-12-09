Τουλάχιστον 17.700 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 48.780 έχουν τραυματιστεί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας από την έναρξη του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας της παλαιστινιακής οργάνωσης μαχητών Χαμάς, με νεότερο του απολογισμό.

Η κυβέρνηση της Χαμάς, η οποία κυβερνά τον παλαιστινιακό θύλακα από το 2007, εκτιμά ότι ο πραγματικός αριθμός των νεκρών και τραυματιών είναι πολύ μεγαλύτερος, με τις παλαιστινιακές υπηρεσίες διάσωσης και τις ξένες μη κυβερνητικές οργανώσεις να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε όλες τις βομβαρδισμένες περιοχές για να απελευθερώσουν θύματα και να εντοπίσουν σορούς ανθρώπων από τα ερείπια.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς έχει αναφέρει ότι το 70% των νεκρών είναι γυναίκες και παιδιά και νέοι κάτω των 18 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

