Νετανιάχου: Ο δίκαιος πόλεμος του Ισραήλ για την εξάλειψη της Χαμάς θα συνεχιστεί

Ο «δίκαιος πόλεμος» που διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας «για την εξάλειψη» της Χαμάς θα συνεχιστεί, δήλωσε σήμερα το βράδυ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρετίζοντας «τη σωστή στάση που κράτησαν οι ΗΠΑ στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Άλλες χώρες πρέπει να καταλάβουν ότι δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζουν από την μία πλευρά την εξάλειψη της Χαμάς και από την άλλη να ζητούν τον τερματισμό του πολέμου, κάτι που θα εμπόδιζε την εξάλειψη της Χαμάς», δήλωσε ο Νετανιάχου την επομένη του αμερικανικού βέτο σε ψήφισμα του ΟΗΕ που ζητούσε άμεση ανθρωπιστική κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας για ανθρωπιστικούς λόγους.

«Συνεπώς, το Ισραήλ θα συνεχίσει τον δίκαιο πόλεμο για την εξάλειψη της Χαμάς», πρόσθεσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

