IDF: Πρέπει να αυξήσουμε την πίεση στη Γάζα, το δίκτυο της Χαμάς καταρρέει

Η ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας οδηγεί στο θάνατο και την παράδοση πολλών μαχητών της Χαμάς της οποίας το «δίκτυο καταρρέει», δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, καλώντας για «αύξηση της στρατιωτικής πίεσης» στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Κάθε μέρα βλέπουμε όλο και περισσότερους τρομοκράτες να σκοτώνονται, όλο και περισσότερους τρομοκράτες να τραυματίζονται και τις τελευταίες μέρες βλέπουμε τρομοκράτες να παραδίδονται. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι το δίκτυό τους καταρρέει, μια ένδειξη ότι πρέπει να αυξήσουμε την πίεση», δήλωσε ο στρατηγός Χαλεβί κατά τη διάρκεια τελετής στο Δυτικό Τείχος στην Ιερουσαλήμ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

