Βίντεο από τις μάχες σώμα με σώμα που διεξάγονται στους δρόμους της Τζαμπαλίγια, στη Βόρεια Γάζα, έδωσε στη δημοσιότητα το IDF.

Ο Ισραηλινός στρατός καλύπτει δρόμο-δρόμο, κτίριο-κτίριο την περιοχή, ώστε να «ξετρυπώσει» τους ενόπλους της Χαμάς και να εντοπίσει τις τοποθεσίες που κρατούνται οι όμηροι.

Δείτε το βίντεο:

במסגרת הלחימה של צוות הקרב של חטיבת הנח״ל בג׳באליא, קיבלו לוחמי גדוד 931 מידע על הימצאות מחבלי חמאס ואמצעי לחימה במבנים הסמוכים אליהם. בעקבות כך, יצאו הלוחמים להתקפה ממוקדת על אותם המבנים >> pic.twitter.com/EylOqBtivD — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 9, 2023

«Οι τρομοκράτες ετοίμασαν ενέδρα στην περιοχή και ήταν έτοιμοι να επιτεθούν στις δυνάμεις μας όταν θα είχαν προχωρήσει στον κεντρικό δρόμο. Οι δυνάμεις έφτασαν μέσα από ένα από τα σοκάκια, πίσω από τον εχθρό, τους αιφνιδίασαν και πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών», αναφέρει το IDF.

Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι οι ένοπλοι της Χαμάς άνοιξαν πυρ εναντίον των στρατευμάτων και πέταξαν χειροβομβίδες.

Πηγή: skai.gr

