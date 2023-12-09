Λογαριασμός
Γάζα: Μάχες σώμα με σώμα με τη Χαμάς στους δρόμους της Τζαμπαλίγια - Βίντεο από τους IDF

Ο Ισραηλινός στρατός καλύπτει δρόμο-δρόμο, κτίριο-κτίριο την περιοχή, ώστε να «ξετρυπώσει» τους ενόπλους της Χαμάς και να εντοπίσει τις τοποθεσίες που κρατούνται οι όμηροι

Τζαμπαλίγια

Βίντεο από τις μάχες σώμα με σώμα που διεξάγονται στους δρόμους της Τζαμπαλίγια, στη Βόρεια Γάζα, έδωσε στη δημοσιότητα το IDF.

Ο Ισραηλινός στρατός καλύπτει δρόμο-δρόμο, κτίριο-κτίριο την περιοχή, ώστε να «ξετρυπώσει» τους ενόπλους της Χαμάς και να εντοπίσει τις τοποθεσίες που κρατούνται οι όμηροι.

Δείτε το βίντεο: 

«Οι τρομοκράτες ετοίμασαν ενέδρα στην περιοχή και ήταν έτοιμοι να επιτεθούν στις δυνάμεις μας όταν θα είχαν προχωρήσει στον κεντρικό δρόμο. Οι δυνάμεις έφτασαν μέσα από ένα από τα σοκάκια, πίσω από τον εχθρό, τους αιφνιδίασαν και πυροβόλησαν εναντίον των τρομοκρατών», αναφέρει το IDF.

Τζαμπαλίγια

Ο Ισραηλινός Στρατός λέει ότι οι ένοπλοι της Χαμάς άνοιξαν πυρ εναντίον των στρατευμάτων και πέταξαν χειροβομβίδες.

