Λήξη συναγερμού. Το πλοίο «MSC Bha-vya V» με σημαία Λιβερίας συνεχίζει τη διαδρομή του προς τον τελικό προορισμό του, την Αμβέρσα, ανακοίνωσαν οι βελγικές αρχές, καθώς η ειδοποίηση για εκρηκτικό μηχανισμό δεν ήταν αξιόπιστη.



Το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων «MSC Bha-vya», το οποίο ακινητοποιήθηκε στη Βόρεια Θάλασσα από τη Δευτέρα λόγω απειλής για παγιδευμένο με εκρηκτικά αυτοκίνητο, μπόρεσε να συνεχίσει τη διαδρομή του, ανακοίνωσε σήμερα Τρίτη το μεσημέρι, η ομοσπονδιακή υπηρεσία του Βελγίου για τις μεταφορές και την κινητικότητα.



«Μετά από εξέταση του φορτίου του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και την ανάλυση του Συντονιστικού Οργάνου για Ανάλυση Απειλών (OCAM), ο πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ναυτιλιακής Ασφάλειας (ANSM) αποφάσισε ότι «η ειδοποίηση δεν ήταν αξιόπιστη και δεν υπήρχαν επαρκείς λόγοι για την απαγόρευση το πλοίο από την πρόσβαση στο λιμάνι», πρόσθεσε το ομοσπονδιακή υπηρεσία κινητικότητας και μεταφορών. Ωστόσο, υπογραμμίζεται ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.