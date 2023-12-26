Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δείτε βίντεο: Οι IDF χτυπούν κτίριο στο οποίο διέφυγε το μέλος της Χεζμπολάχ που επιτέθηκε στην ελληνορθόδοξη εκκλησία

Η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πύραυλο από τον Λίβανο προς την ελληνορθόδοξη εκκλησία του Ικρίτ, τραυματίζοντας έναν 80χρονο – Τραυματίστηκαν 9 τραυματίες Ισραηλινοί στρατιώτες που έσπευσαν να τον απομακρύνουν

IDF

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εννέα στρατιώτες τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, κατά τη διάρκεια επίθεσης με αντιαρματικούς κατευθυνόμενους πυραύλους στη Σομέρα στο βόρειο Ισραήλ, ενώ έσπευδαν για να εκκενώσουν έναν άμαχο που τραυματίστηκε σε προηγούμενη επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον της ελληνορθόδοξης εκκλησίας της Αγίας Μαρίας.

Σύμφωνα πάντα με τους IDF, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πύραυλο από τον Λίβανο προς την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Ικρίτ, τραυματίζοντας έναν 80χρονο. 

File: Saint Mary's Church in Iqrit, northern Israel (Dr. Avishai Teicher / Wikipedia)

Ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις έφταναν στο σημείο για να απομακρύνουν τον τραυματία, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε επιπλέον πυραύλους, τραυματίζοντας εννέα εξ αυτών. 

Ο ένας στρατιώτης είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι άλλοι οκτώ ελαφρύτερα. 

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε το κτίριο στο οποίο κατέφυγε ο τρομοκράτης που εκτόξευσε τον πύραυλο στην εκκλησία (αριστερό βίντεο μέχρι το 5ο δευτερόλεπτο), μια θέση της Χεζμπολάχ, ενώ η οργάνωση εκτόξευσε και έναν πύραυλο κοντά σε ένα τζαμί στο βόρειο Ισραήλ.

«Αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη της κυνικής εκμετάλλευσης λιβανέζων αμάχων και ιερών τόπων από τη Χεζμπολάχ για την τρομοκρατική της δραστηριότητα», ανέφεραν οι IDF.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Χεζμπολάχ Λίβανος Πόλεμος στο Ισραήλ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
2 0 Bookmark