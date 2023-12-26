Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εννέα στρατιώτες τραυματίστηκαν, ένας εκ των οποίων σοβαρά, κατά τη διάρκεια επίθεσης με αντιαρματικούς κατευθυνόμενους πυραύλους στη Σομέρα στο βόρειο Ισραήλ, ενώ έσπευδαν για να εκκενώσουν έναν άμαχο που τραυματίστηκε σε προηγούμενη επίθεση της Χεζμπολάχ εναντίον της ελληνορθόδοξης εκκλησίας της Αγίας Μαρίας.



Σύμφωνα πάντα με τους IDF, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πύραυλο από τον Λίβανο προς την Ελληνορθόδοξη Εκκλησία του Ικρίτ, τραυματίζοντας έναν 80χρονο.





Ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις έφταναν στο σημείο για να απομακρύνουν τον τραυματία, η Χεζμπολάχ εκτόξευσε επιπλέον πυραύλους, τραυματίζοντας εννέα εξ αυτών.



Ο ένας στρατιώτης είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ οι άλλοι οκτώ ελαφρύτερα.



Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε ότι χτύπησε το κτίριο στο οποίο κατέφυγε ο τρομοκράτης που εκτόξευσε τον πύραυλο στην εκκλησία (αριστερό βίντεο μέχρι το 5ο δευτερόλεπτο), μια θέση της Χεζμπολάχ, ενώ η οργάνωση εκτόξευσε και έναν πύραυλο κοντά σε ένα τζαμί στο βόρειο Ισραήλ.



«Αυτό είναι μια ακόμη απόδειξη της κυνικής εκμετάλλευσης λιβανέζων αμάχων και ιερών τόπων από τη Χεζμπολάχ για την τρομοκρατική της δραστηριότητα», ανέφεραν οι IDF.

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו לפני זמן קצר תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בשטח לבנון. בנוסף, תצפיתניות צה"ל זיהו מבנה אליו ברח המחבל ששיגר את טיל הנ"ט לעבר כנסייה במרחב שומרה מוקדם יותר היום, כוחות צה"ל תקפו את המבנה >> pic.twitter.com/DryVpStQf0 — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 26, 2023

