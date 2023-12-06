IDF: Αναχαιτίστηκε πύραυλος πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα που φέρεται να εκτοξεύτηκε από την Υεμένη

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι αναχαίτισε πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα με το σύστημα αντιπυραυλικής άμυνας Arrow έναν ιρανικής κατασκευής βαλλιστικό πύραυλο, που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη.

Σειρήνες προειδοποίησης εισερχόμενων πυραύλων ενεργοποιήθηκαν γι' αυτό τον λόγο στη νότια ισραηλινή πόλη Εϊλάτ. Ωστόσο ο πύραυλος δεν εισήλθε σε ισραηλινό εναέριο χώρο, ανέφερε ο ισραηλινός στρατός.

Μετά την έναρξη του πολέμου Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας στις 7 Οκτωβρίου, το σύστημα Arrow έχει καταρρίψει τέσσερις πυραύλους που εκτοξεύτηκαν από την Υεμένη και έναν άλλο πύραυλο μεγάλου βεληνεκούς που εκτοξεύτηκε από τη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

