Η G7 απαιτεί οι Χούθι της Υεμένης να πάψουν να απειλούν τις θαλάσσιες μεταφορές

Οι υπουργοί Εξωτερικών της G7 αξίωσαν σήμερα οι σιίτες αντάρτες Χούθι, που ελέγχουν μεγάλο μέρος της Υεμένης, να «σταματήσουν αμέσως» να απειλούν τις θαλάσσιες μεταφορές και να απελευθερώσουν το πλήρωμα φορτηγού που κυρίευσαν πριν από δέκα ημέρες στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Καλούμε όλα τα μέρη να μην απειλούν ούτε να παρεμποδίζουν τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης ναυσιπλοΐας απ’ όλα τα πλοία», αναφέρει ανακοίνωση των ΥΠΕΞ της G7 την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η διπλωματία της Ιαπωνίας, της χώρας που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της.

«Καλούμε ιδιαίτερα τους Χούθι να σταματήσουν αμέσως τις επιθέσεις εναντίον αμάχων και τις απειλές εναντίον των διεθνών θαλασσίων οδών και των εμπορικών πλοίων και να απελευθερώσουν το M/V Galaxy Leader και το πλήρωμά του, που κατέλαβαν παράνομα σε διεθνή ύδατα τη 19η Νοεμβρίου», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Οι Χούθι, που πρόσκεινται στο Ιράν, συνέλαβαν το εμπορικό πλοίο με 25μελές πλήρωμα σε αντίποινα για τον πόλεμο που διεξάγει το Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, έπειτα από την πολύνεκρη, άνευ προηγουμένου επίθεση μαχητών της σε νότιους τομείς της επικράτειάς του την 7η Οκτωβρίου.

Το Galaxy Leader διαχειρίζεται ιαπωνική ναυτιλιακή εταιρεία, όμως ανήκει σε βρετανική εταιρεία που με τη σειρά της αποτελεί ιδιοκτησία ισραηλινού επιχειρηματία.

Εξάλλου, απόπειρα να καταληφθεί το Central Park, δεξαμενόπλοιο που ανήκει σε εταιρεία συνδεόμενη με το Ισραήλ, απετράπη την Κυριακή στον Κόλπο του Άντεν από αμερικανικό αντιτορπιλικό κλάσης Άρλι Μπερκ, το USS Mason, το οποίο αιχμαλώτισε τους πέντε φερόμενους ως δράστες, που πιστεύεται πως είναι σομαλοί πειρατές.

Την Παρασκευή, άλλο σκάφος συνδεόμενο με το Ισραήλ υπέστη ελαφριές ζημιές στον Ινδικό Ωκεανό όταν χτυπήθηκε από drone-καμικάζι —τηλεκατευθυνόμενη ιπτάμενη βόμβα— τύπου Shahed, ιρανικής κατασκευής. Κανένα μέλος του πληρώματός του δεν υπέστη τραυματισμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

