Η ταϊβανέζικη ναυτιλιακή εταιρία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Evergreen ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι αποφάσισε να σταματήσει προσωρινά να δέχεται ισραηλινά φορτία με άμεση ισχύ, και έδωσε οδηγίες στα πλοία της να αναστείλουν τον πλου μέσω της Ερυθράς Θάλασσας μέχρι νεοτέρας.

Η Evergreen διευκρίνισε ότι τα σκάφη με τοπικές υπηρεσίες σε λιμάνια της Ερυθράς Θάλασσας θα πλεύσουν σε "κοντινά ασφαλή ύδατα" και θα περιμένουν για νέες ενημερώσεις, ενώ τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που είναι προγραμματισμένο να περάσουν μέσω της Ερυθράς Θάλασσας θα αλλάξουν ρότα, γύρω από το Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας για να συνεχίσουν τα ταξίδια τους προς τους προορισμούς τους.

Παράλληλα, ο βρετανικός κολοσσός υδρογονανθράκων BP ανακοίνωσε σήμερα ότι αναστέλλει κάθε μεταφορά στην Ερυθρά Θάλασσα, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών μεγάλων διεθνών εταιριών θαλάσσιων μεταφορών την Παρασκευή και το Σάββατο, ύστερα από επιθέσεις που εξαπέλυσαν οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης.

«Λαμβάνοντας υπόψη την επιδείνωση της κατάστασης ασφαλείας στις θαλάσσιες μεταφορές στην Ερυθρά Θάλασσα, η BP αποφάσισε να αναστείλει προσωρινά όλες τις μεταφορές μέσω της Ερυθράς Θάλασσας», ανέφερε η εταιρία σε ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο. «Η ασφάλεια των εργαζομένων μας και αυτών που εργάζονται για λογαριασμό μας είναι η προτεραιότητα της BP», πρόσθεσε η εταιρία, που δήλωσε επίσης ότι η παύση αυτή θα αξιολογείται συνεχώς «ανάλογα με τις συνθήκες και το πώς αυτές εξελίσσονται στην περιοχή».

Η δανέζικη Maersk, η γερμανική Hapag-Lloyd, η γαλλική CMA CGM και η ιταλοελβετική MSC έχουν ανακοινώσει τις τελευταίες ημέρες ότι τα σκάφη τους δεν θα χρησιμοποιούν πλέον την Ερυθρά Θάλασσα «μέχρι νεωτέρας», τουλάχιστον έως σήμερα ή έως ότου το πέρασμα να «είναι ασφαλές».

Τις τελευταίες εβδομάδες, οι αντάρτες της Υεμένης, που πρόσκεινται στο Ιράν, έχουν αυξήσει τις επιθέσεις κοντά στο στρατηγικής σημασίας στενό Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, που χωρίζει την αραβική χερσόνησο από την Αφρική και από το οποίο περνά το 40% του παγκόσμιου εμπορίου. Οι Χούθι έχουν προειδοποιήσει ότι θα στοχοθετούν πλοία που κινούνται στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης και έχουν σχέσεις με το Ισραήλ, ως απάντηση στον πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

