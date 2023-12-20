Μια ομάδα Νοτιοκορεατών φοιτητών μήνυσε την κυβέρνηση επειδή οι εξετάσεις εισαγωγής τους στο κολέγιο τελείωσαν 90 δευτερόλεπτα νωρίτερα από το προγραμματισμένο.

Σύμφωνα με το BBC, οι μαθητές ζητούν 20 εκατ. γουόν (15.400 δολάρια) ο καθένας - το κόστος ενός έτους σπουδών δηλαδή - για να ξαναδώσουν εξετάσεις.

Στην μήνυση που κατατέθηκε χθες, Τρίτη από τουλάχιστον 39 φοιτητές, αναφέρεται ότι το κουδούνι χτύπησε νωρίτερα κατά τη διάρκεια του πρώτου μαθήματος των εξετάσεων. Μερικοί φοιτητές διαμαρτυρήθηκαν αμέσως, αλλά λένε ότι οι επόπτες εξακολουθούσαν να τους παίρνουν τα χαρτιά. Οι δάσκαλοι αναγνώρισαν το λάθος πριν από την έναρξη της επόμενης συνεδρίας και έδωσαν το ενάμιση λεπτό πίσω στους φοιτητές, αλλά μπορούσαν να σημειώσουν μόνο κενές στήλες στα χαρτιά τους και δεν τους επιτράπηκε να αλλάξουν καμία υπάρχουσα απάντηση.

Σύμφωνα με το δικηγόρο τους, Kim Woo-suk το λάθος με την ώρα επηρέασε τους μαθητές και στις υπόλοιπες εξετάσεις τους αφού στη συνέχεια δεν μπορούσαν να συγκεντρωθούν.

Το περίφημο τεστ εισαγωγής στο κολέγιο της χώρας, γνωστό ως Suneung, είναι ένας μαραθώνιος οκτώ ωρών με διπλές εργασίες σε πολλά θέματα. Το Suneung είναι μια από τις πιο δύσκολες εξετάσεις στον κόσμο αφού καθορίζει όχι μόνο τις πανεπιστημιακές θέσεις και τις θέσεις εργασίας, αλλά ακόμη και τις μελλοντικές σχέσεις. Για την επίτευξη των εξετάσεων λαμβάνονται διάφορα μέτρα για να βοηθηθούν οι μαθητές να συγκεντρωθούν, όπως το κλείσιμο του εναέριου χώρου της χώρας και η καθυστέρηση του ανοίγματος του χρηματιστηρίου.

Τα αποτελέσματα της φετινής εξέτασης ανακοινώθηκαν στις 8 Δεκεμβρίου.

Ο δικηγόρος τους δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι οι εκπαιδευτικές αρχές δεν ζήτησαν συγγνώμη. Ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας KBS επικαλέστηκε αξιωματούχους που δήλωσαν ότι ο επόπτης που ήταν υπεύθυνος για το συγκεκριμένο εξεταστικό κέντρο είχε διαβάσει λάθος την ώρα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που μαθητές υποβάλλουν μήνυση για ένα κουδούνι που χτύπησε πολύ νωρίτερα. Τον Απρίλιο, δικαστήριο της Σεούλ επιδίκασε 7 εκατομμύρια γουόν (5.250 δολάρια) σε μαθητές που ισχυρίστηκαν ότι μειονεκτούσαν στις εξετάσεις του 2021 στο Suneung επειδή το κουδούνι τους χτύπησε περίπου δύο λεπτά νωρίτερα.

Και το τίμημα μπορεί να είναι ακόμη υψηλότερο σε άλλες χώρες. Το 2012, ένας άνδρας στην Κίνα καταδικάστηκε σε ποινή ενός έτους με αναστολή επειδή χτύπησε το κουδούνι τέσσερα λεπτά και 48 δευτερόλεπτα νωρίτερα κατά τη διάρκεια των εθνικών εισαγωγικών εξετάσεων για τα κολέγια σε σχολείο της επαρχίας Χουνάν.

Πηγή: skai.gr

