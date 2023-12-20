Ελικόπτερο που μετέφερε ομάδα δημοσιογράφων κατέπεσε και συνετρίβη σε δασική περιοχή στο Χάμοντον του Νιου Τζέρσεϊ.

Η αστυνομία βρήκε τα συντρίμμια του ελικοπτέρου λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με το CBS, δύο άτομα, ο πιλότος και ο φωτογράφος, έχασαν τη ζωή τους έχασαν τη ζωή τους.

Η δημοσιογραφική ομάδα ήταν από το τοπικό μέσο 6ABC WPVI.

Σύμφωνα με το 6ABC, το ελικόπτερο κατέπεσε μετά τις 8 το βράδυ (τοπική ώρα). .

Το 6ABC αναφέρει ότι το ελικόπτερο συνετρίβη καθώς επέστρεφε από ρεπορτάζ.

Πηγή: skai.gr

