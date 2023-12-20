Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ελικόπτερο που μετέφερε δημοσιογραφική ομάδα συνετρίβη στο Νιου Τζέρσεϊ - Δύο νεκροί

Η αστυνομία βρήκε τα συντρίμμια του ελικοπτέρου λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με το CBS, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους.

ελικόπτερο

Ελικόπτερο που μετέφερε ομάδα δημοσιογράφων κατέπεσε και συνετρίβη σε δασική περιοχή στο Χάμοντον του Νιου Τζέρσεϊ.

Η αστυνομία βρήκε τα συντρίμμια του ελικοπτέρου λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με το CBS, δύο άτομα, ο πιλότος και ο φωτογράφος, έχασαν τη ζωή τους έχασαν τη ζωή τους.

Η δημοσιογραφική ομάδα ήταν από το τοπικό μέσο 6ABC WPVI.

Σύμφωνα με το 6ABC, το ελικόπτερο κατέπεσε μετά τις 8 το βράδυ (τοπική ώρα). .

Το 6ABC αναφέρει ότι το ελικόπτερο συνετρίβη καθώς επέστρεφε από ρεπορτάζ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
11 0 Bookmark