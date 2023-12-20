Ελικόπτερο που μετέφερε ομάδα δημοσιογράφων κατέπεσε και συνετρίβη σε δασική περιοχή στο Χάμοντον του Νιου Τζέρσεϊ.
Η αστυνομία βρήκε τα συντρίμμια του ελικοπτέρου λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Σύμφωνα με το CBS, δύο άτομα, ο πιλότος και ο φωτογράφος, έχασαν τη ζωή τους έχασαν τη ζωή τους.
Η δημοσιογραφική ομάδα ήταν από το τοπικό μέσο 6ABC WPVI.
Σύμφωνα με το 6ABC, το ελικόπτερο κατέπεσε μετά τις 8 το βράδυ (τοπική ώρα). .
Το 6ABC αναφέρει ότι το ελικόπτερο συνετρίβη καθώς επέστρεφε από ρεπορτάζ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.