Ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου: Φοράει φούστα μπαλαρίνας σε παράσταση με την κόρη του – viral video

O σωματώδης, μουσάτος μαύρος μπαμπάς αποφάσισε να συνοδεύσει την 3χρονη κόρη του στη χριστουγεννιάτική σχολική παράσταση

μπαμπας

Γέλιο αλλά και συγκίνηση έχει προκαλέσει ένα σωματώδης, μουσάτος μαύρος μπαμπάς που αποφάσισε να συνοδεύσει την 3χρονη κόρη του στη χριστουγεννιάτική σχολική παράσταση μπαλέτου. 

Το βίντεο με τον «καλύτερο μπαμπά» του κόσμου να φοράει τουτού - φούστα μπαλαρίνας – και να χορεύει με την μικρούλα πάνω στη σκηνή (ανάμεσα στις άλλες μαμάδες συνοδούς) έχει κάνει τον γύρο του διαδικτύου. 

Οι χρήστες του Χ «καταχειροκρότησαν» τον… θαρραλέο μπαμπά και την ντάμα του, με εικονίδια αγάπης και συγκίνησης.

