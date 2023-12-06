Λίβανος: Δυο νεκροί -συμπεριλαμβανομένου στρατιώτη- σε πλήγματα του Ισραήλ

Δύο άνθρωποι, ανάμεσά τους μέλος των ενόπλων δυνάμεων του Λιβάνου, σκοτώθηκαν χθες Τρίτη σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ στο νότιο τμήμα της χώρας, έκαναν γνωστό ο λιβανέζικος στρατός και το λιβανέζικο επίσημο πρακτορείο ειδήσεων.

Σε ανακοινωθέν του, ο λιβανέζικος στρατός, που είναι ανεπτυγμένος στην περιοχή των συνόρων, ανέφερε πως «ο ισραηλινός εχθρός βομβάρδισε» θέση του στην περιοχή Αανταϊσέ, «σκοτώνοντας έναν στρατιώτη και τραυματίζοντας άλλους τρεις».

Ο Τσαχάλ, ο ισραηλινός στρατός, αναγνώρισε πως αυτός ευθυνόταν, τονίζοντας πως έβαλε στο στόχαστρο θέση του λιβανέζικου ένοπλου κινήματος Χεζμπολάχ, συμμάχου της Χαμάς, προκειμένου να «εξαλείψει άμεση απειλή».

«Δεν ήταν ο στόχος του πλήγματος οι ένοπλες δυνάμεις του Λιβάνου», ανέφερε ο ισραηλινός στρατός μέσω X (του πρώην Twitter), εκφράζοντας τη «λύπη» του για το αιματηρό συμβάν.

Πρόκειται για τον πρώτο στρατιώτη του Λιβάνου που έχασε τη ζωή του από την έναρξη την 8η Οκτωβρίου των σχεδόν καθημερινών ανταλλαγών πυρών στα σύνορα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ.

Οι εχθροπραξίες ξέσπασαν την επομένη της έναρξης πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην ισραηλινή επικράτεια την 7η Οκτωβρίου.

Το ισχυρό φιλοϊρανικό ένοπλο κίνημα ανέλαβε χθες Τρίτη την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον δυνάμεων και θέσεων του Ισραήλ στην περιοχή των συνόρων.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει παραμεθόριες ζώνες, τονίζοντας πως βάζει στο στόχαστρο υποδομές της Χεζμπολάχ.

Ο επικεφαλής του ισραηλινού γενικού επιτελείου, ο στρατηγός Χερτσί Χαλεβί, διεμήνυσε χθες Τρίτη πως οι δυνάμεις του «δρουν αποφασιστικά εναντίον οποιουδήποτε ετοιμάζεται ή αποπειράται να βλάψει πολίτες και στρατιώτες του Ισραήλ» και ότι η Χεζμπολάχ «θα πληρώσει βαρύ τίμημα».

Το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου, το ANI, ανέφερε χθες ότι καταγράφτηκαν βολές του πυροβολικού και αεροπορικά πλήγματα από το Ισραήλ σε περιοχές κοντά στα σύνορα των δυο κρατών, κάνοντας λόγο για τον θάνατο σύρου αγρότη κατά τη διάρκεια βομβαρδισμού στο αγρόκτημα όπου δούλευε.

Από την 7η Οκτωβρίου, οι εχθροπραξίες στα σύνορα έχουν στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από 110 ανθρώπους στη λιβανέζικη πλευρά, στην πλειονότητά τους μαχητές της Χεζμπολάχ, αλλά και τουλάχιστον 14 αμάχους, συμπεριλαμβανομένων τριών δημοσιογράφων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου.

Τουλάχιστον έξι ισραηλινοί στρατιωτικοί και τρεις άμαχοι έχουν σκοτωθεί στην επικράτεια του Ισραήλ στις επιθέσεις από τον Λίβανο, σύμφωνα με τις αρχές.

Η προσωρινή δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (FINUL), ανεπτυγμένη στο νότιο τμήμα της χώρας, λέει πως μέλη της έχουν τραυματιστεί επανειλημμένα στους βομβαρδισμούς.

Σχολιάζοντας τον θάνατο του στρατιώτη του Λιβάνου, υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της ότι «οι λιβανέζικες ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν εμπλακεί σε πόλεμο με το Ισραήλ».

Στηλίτευσε την «πολύ ανησυχητική αύξηση» των εχθροπραξιών στον τομέα τις τελευταίες ημέρες, εκφράζοντας τον φόβο πως θα οδηγήσει σε «καταστροφικές συνέπειες και στις δυο πλευρές» των συνόρων.

Η απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκε μετά τον πόλεμο στον οποίο ενεπλάκησαν το 2006 το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ, αξίωνε από την λιβανέζικη κυβέρνηση να επιβάλει την εξουσία της σε όλη την εθνική επικράτεια, καθώς και τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ, που διέθετε ισχυρές δυνάμεις στον νότο.

Παρότι από το 2006 η Χεζμπολάχ δεν έχει ορατή στρατιωτική παρουσία στα νότια σύνορα, κατ’ εφαρμογή της απόφασης, μαχητές της εξαπολύουν επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ από τη μεθόριο, σε τομείς της οποίας διατηρούν δίκτυο υπόγειων σηράγγων και χαρακωμάτων, σύμφωνα με ειδικούς.

Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Νατζίμπ Μικάτι ανέφερε χθες Τρίτη πως προβλέπεται τους επόμενους μήνες να διεξαχθούν συνομιλίες υπό την αιγίδα του ΟΗΕ για να εφαρμοστεί η απόφαση 1701.

«Ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια των τριών προσεχών μηνών, θα έχουμε απόλυτη σταθερότητα στα σύνορά μας», ανέφερε σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησαν οι υπηρεσίες του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

