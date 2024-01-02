Μόνο το 15% των Ισραηλινών θέλουν ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου να παραμείνει στον θώκο όταν τελειώσει ο πόλεμος με τη Χαμάς στη Γάζα, αν και πολλοί εξακολουθούν να υποστηρίζουν τη στρατηγική του να συντριβούν οι μαχητές στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με δημοσκόπηση που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

Ο Νετανιάχου υποσχέθηκε να συντρίψει τη Χαμάς μετά την επίθεση που εξαπέλυσε στις 7 Οκτωβρίου στο νότιο Ισραήλ κατά την οποία 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 240 απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στη Γάζα. Ισραηλινές δυνάμεις έχουν μετατρέψει μεγάλο μέρος της Γάζας σε ερείπια στη διάρκεια της ανταποδοτικής επίθεσής τους που διαρκεί σχεδόν τρεις μήνες.

Ο Νετανιάχου έχει πει πως αυτή η έντονη στρατιωτική πίεση είναι επίσης κρίσιμης σημασίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι υπόλοιποι 129 όμηροι που εξακολουθούν να κρατούνται στη Γάζα θα επιστρέψουν, μετά την απελευθέρωση περίπου 100 από αυτούς στα τέλη Νοεμβρίου σε μια ανταλλαγή που περιελάμβανε επίσης την απελευθέρωση εκατοντάδων Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Στη δημοσκόπηση που διενήργησε το Israel Democracy Institute (IDI), το 56% των ερωτηθέντων δήλωσαν πως η συνέχιση της στρατιωτικής επίθεσης είναι ο καλύτερος τρόπος να ανακτηθούν οι όμηροι, ενώ το 24% πιστεύουν πως μια ανταλλαγή που θα περιελάμβανε την απελευθέρωση χιλιάδων άλλων Παλαιστίνιων κρατούμενων από τις φυλακές του Ισραήλ θα ήταν η καλύτερη επιλογή.

Περισσότεροι από 22.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον πόλεμο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς στη Γάζα, και το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού έχει εκτοπιστεί. Το Ισραήλ λέει πως έχει σκοτώσει κάπου 8.000 Παλαιστίνιους μαχητές και έχει ορκιστεί να κυνηγήσει και να πιάσει τους ηγέτες της Χαμάς.

Όμως μόνο το 15% θέλουν ο Νετανιάχου να είναι πρωθυπουργός όταν τελειώσει ο πόλεμος, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση. Ο πολιτικός αντίπαλός του και εταίρος στο πολεμικό υπουργικό συμβούλιο, ο Μπένι Γκαντς, εξασφαλίζει την υποστήριξη του 23% των ερωτηθέντων. Περίπου το 30% δεν κατονόμασαν κάποιον ηγέτη τον οποίο να προτιμούν.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε με δείγμα 746 ανθρώπων στο διάστημα 25-28 Δεκεμβρίου, ανέφερε το IDI. Σύμφωνα με προηγούμενη δημοσκόπηση του IDI τον Δεκέμβριο, το 69% των Ισραηλινών εξέφρασαν την άποψη ότι θα πρέπει να διεξαχθούν εκλογές μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Ο Νετανιάχου δήλωσε το Σάββατο, 30 Δεκεμβρίου, ότι θα χρειαστούν μήνες προτού επιτευχθεί η νίκη. Διαδοχικές δημοσκοπήσεις καταγράφουν απότομη πτώση της δημοτικότητάς του μετά την αιφνιδιαστική επίθεση της Χαμάς τον Οκτώβριο που οδήγησε στην πιο φονική ημέρα στα 75 χρόνια ύπαρξης του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.