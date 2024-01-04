Ο αμερικανός πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε χθες Τετάρτη από το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο να ακυρώσει απόφαση του πολιτειακού Ανωτάτου Δικαστηρίου στο Κολοράντο, που προκάλεσε σοκ στο πολιτικό σκηνικό των ΗΠΑ αποφαινόμενο πως ο μεγιστάνας δεν έχει δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία εξαιτίας των πράξεών του όταν έγινε η επίθεση οπαδών του στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021.

Δεύτερη πολιτεία, το Μέιν, επίσης έκρινε ότι το μεγάλο φαβορί της εσωκομματικής κούρσας των Ρεπουμπλικάνων για να αναδειχθεί ο υποψήφιός τους στις προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου «δεν είναι κατάλληλος για να ασκήσει το αξίωμα του προέδρου», εξαιτίας της επίθεσης στο Καπιτώλιο από οπαδούς του κ. Τραμπ που επιδίωκαν να εμποδίσουν την επικύρωση της νίκης του αντιπάλου του Τζο Μπάιντεν στις κάλπες του 2020.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ήδη προσέφυγε στη δικαιοσύνη εναντίον της απόφασης που πήραν οι αρχές στο Μέιν προχθές Τρίτη. Και χθες Τετάρτη, δικηγόροι του ζήτησαν το ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο —τρία από τα μέλη του οποίου ονομάστηκαν από τον ίδιο τον πρώην πρόεδρο— να εξετάσει τον φάκελο του Κολοράντο και να ακυρώσει την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου αυτής της δυτικής πολιτείας.

Κατά την επιχειρηματολογία τους, αν η απόφαση δεν ακυρωθεί, «θα σημάνει την πρώτη φορά στην ιστορία των ΗΠΑ που το δικαστικό σύστημα εμποδίζει τους ψηφοφόρους να καταθέσουν την ψήφο τους υπέρ βασικού υποψηφίου μεγάλου κόμματος για την προεδρία».

«Το ζήτημα του εάν κάποιος είναι επιλέξιμος για το αξίωμα του προέδρου των ΗΠΑ είναι, σωστά, αρμοδιότητα του Κογκρέσου να εξετάζεται και να αποφασίζεται, όχι των δικαστηρίων των πολιτειών», πρόσθεσαν.

Οι αποφάσεις των αρχών στις πολιτείες Μέιν και Κολοράντο βασίζονται στην 14η Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που απαγορεύει να αναλαμβάνει δημόσιο αξίωμα οποιοδήποτε πρόσωπο ενεπλάκη σε «ανταρσία» η «εξέγερση».

Στο αίτημά τους, οι δικηγόροι του μεγιστάνα επιχειρηματολογούν επίσης πως το Άρθρο 3 αυτής της Τροπολογίας δεν έχει εφαρμογή στην περίπτωσή του καθώς ήταν ακόμη πρόεδρος την 6η Ιανουαρίου, καθώς και ότι τα γεγονότα εκείνης της ημέρας δεν ήταν «εξέγερση» και ο μεγιστάνας «επ’ ουδενί συμμετείχε σε εξέγερση».

Οι αποφάσεις των αρχών στο Μέιν και στο Κολοράντο δεν αφορούν σε αυτό το στάδιο παρά μόνο την εσωκομματική ψηφοφορία των Ρεπουμπλικάνων, που θα διεξαχθεί σε αυτές τις δυο πολιτείες την («Σούπερ Τρίτη») 5η Μαρτίου. Εξάλλου, δεν είναι εφαρμοστέες όσο βρίσκονται σε εξέλιξη διαδικασίες στα δικαστήρια. Αυτό πιθανόν συνεπάγεται πως το όνομα του Ντόναλντ Τραμπ θα βρίσκεται τελικά στα ψηφοδέλτια και στις δύο πολιτείες.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος και οι πιο παθιασμένοι υποστηρικτές του συνεχίζουν να διατείνονται, χωρίς να παρουσιάζουν καμιά απόδειξη, πως εκείνος ήταν ο νικητής των προεδρικών εκλογών του 2020.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.