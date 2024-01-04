Ουκρανία: Είμαστε βέβαιοι ότι οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν τελικά τη νέα στρατιωτική βοήθεια

Η Ουκρανία δεν εξετάζει καμία εναλλακτική πέρα από τη διασφάλιση περαιτέρω στρατιωτικής βοήθειας από τις ΗΠΑ και είναι βέβαιη ότι το Κογκρέσο τελικά θα δώσει την έγκρισή του ώστε αυτή να αποδεσμευθεί, δήλωσε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Ντμίτρο Κουλέμπα χθες Τετάρτη.

«Δεν έχουμε σχέδιο Β. Είμαστε σίγουροι για το σχέδιο Α», τόνισε ο Κουλέμπα σε συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

«Η Ουκρανία πάντα θα πολεμά με τους πόρους που της δίνονται. Και (…) αυτό που δίνεται στην Ουκρανία δεν είναι ελεημοσύνη. Είναι μια επένδυση στην προστασία του ΝΑΤΟ και στην προστασία της ευημερίας του αμερικανικού λαού», πρόσθεσε.

Εξάλλου ο Κουλέμπα επεσήμανε ότι αν κερδίσει τη Ρωσία στον πόλεμο, που πλέον μαίνεται εδώ και 22 μήνες, «άλλοι ηγέτες θα μπουν στον πειρασμό να ακολουθήσουν τα βήματα της Ρωσίας. Και η διασφάλιση της ασφάλειας σε αυτή την περιοχή του κόσμου και η αποτροπή αυτών των ηγετών θα απαιτήσει ένα πολύ, πολύ μεγαλύτερο κόστος από τις ΗΠΑ».

Ο Ουκρανός υπουργός σημείωσε ότι οι αξιωματούχοι που δηλώνουν πως ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δεν θα επιτεθεί ποτέ σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αν το Κρεμλίνο πετύχει τους στόχους του στην Ουκρανία, «κάνουν ένα τεράστιο λάθος. Και θα πρέπει να αλλάξουν δουλειά».

Η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν έχει ζητήσει από το Κογκρέσο να εγκρίνει επιπλέον βοήθεια για την Ουκρανία ύψους 61 δισεκ. δολαρίων, όμως οι Ρεπουμπλικάνοι αρνούνται να ψηφίσουν υπέρ του πακέτου αυτού, ζητώντας σε αντάλλαγμα να επιβληθούν αυστηρότεροι έλεγχοι στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό προκειμένου να ανασχεθεί η παράτυπη μετανάστευση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.