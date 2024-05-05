Από τα δάση, στους ωκεανούς... Η κλιματική κρίση αφορά τους πάντες και είναι ραγδαία. Οι μεγάλες αλλαγές αποτυπώνονται -εκτός των άλλων- στην έκταση των κοραλλιογενών υφάλων.

Η εικόνα στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο της Αυστραλίας είναι ενδεικτική. Αυτά τα νερά που περιβάλλουν το νησί Lady Elliot, στα ανοιχτά της ανατολικής ακτής της Αυστραλίας, βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της κλιματικής κρίσης, ως ένα από τα πρώτα μέρη που υποφέρουν από αποικίες λευκών κοραλλιών που έχουν πλέον εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο.

Ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος μόλις γνώρισε το χειρότερο καλοκαίρι του στην ιστορία και η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) με έδρα τις ΗΠΑ ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα ότι ο κόσμος υφίσταται ένα σπάνιο παγκόσμιο γεγονός μαζικής λεύκανσης κοραλλιών - το τέταρτο από τα τέλη της δεκαετίας του 1990 - που επηρεάζει τουλάχιστον 53 χώρες.

Ιστορικά ρεκόρ τον τελευταίο χρόνο

Τα κοράλλια είναι θύματα των αυξανόμενων παγκόσμιων θερμοκρασιών που έχουν καταρρίψει ιστορικά ρεκόρ τον τελευταίο χρόνο. Η κατάσταση αυτή προκλήθηκε κυρίως από τα ορυκτά καύσιμα που αυξάνουν τις εκπομπές άνθρακα και επιταχύνθηκαν από το καιρικό μοτίβο El Niño, που θερμαίνει τις θερμοκρασίες των ωκεανών.

Το φαινόμενο της λεύκανσης των κοραλλιών καταγράφηκε σε πέντε διαφορετικούς υφάλους που εκτείνονται στο βόρειο και το νότιο τμήμα του οικοσυστήματος σε μία έκταση των 2.300 χιλιομέτρων.

«Αυτό που συμβαίνει τώρα στους ωκεανούς μας είναι σαν τις πυρκαγιές κάτω από το νερό», δήλωσε η Kate Quigley, κύρια ερευνήτρια στο Ίδρυμα Minderoo της Αυστραλίας. «Θα έχουμε τόση θέρμανση που θα φτάσουμε σε ένα οριακό σημείο και δεν θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε από αυτό», πρόσθεσε.

Η λεύκανση συμβαίνει όταν οι θαλάσσιοι καύσωνες θέτουν τα κοράλλια υπό πίεση, αναγκάζοντάς τα να διώξουν τα φύκια από τον ιστό τους, αποστραγγίζοντας το χρώμα τους. Τα κοράλλια μπορούν να ανακάμψουν από τη λεύκανση εάν οι θερμοκρασίες επιστρέψουν στο φυσιολογικό, αλλά θα χαθούν εάν το νερό παραμείνει πιο ζεστό από το συνηθισμένο.

«Είναι μία καταστροφή...»

«Είναι μια καταστροφή», δήλωσε ο καθηγητής Ove Hoegh-Guldberg, επιστήμονας του κλίματος στο Πανεπιστήμιο του Κουίνσλαντ στην Αυστραλία και επικεφαλής επιστήμονας στο Ίδρυμα The Great Barrier Reef. «Οι θερμοκρασίες έγιναν τόσο ζεστές, που είναι εκτός γραφημάτων… δεν είχαν συμβεί ποτέ πριν σε αυτό το επίπεδο», τονίζει χαρακτηριστικά.

Η καταστροφή των θαλάσσιων οικοσυστημάτων ισοδυναμεί με θανατική ποινή για το ένα τέταρτο όλων των ειδών που εξαρτώνται από τους υφάλους και θα απειλήσει περίπου ένα δισεκατομμύριο ανθρώπους που βασίζονται στα ψάρια των υφάλων για την τροφή τους και τα προς το ζην. Οι ύφαλοι παρέχουν επίσης ζωτική προστασία για τις ακτές, μειώνοντας τις επιπτώσεις των πλημμυρών, των κυκλώνων και της ανόδου της στάθμης της θάλασσας.

«Η ανθρωπότητα απειλείται με ρυθμό με τον οποίο δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνουμε πραγματικά», είπε ο Hoegh-Guldberg.

Πηγή: skai.gr

