Το όπλο το οποίο εκτόξευσε νωρίτερα σήμερα η Βόρεια Κορέα πιθανόν ήταν διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος (ICBM) ικανός να διανύσει πάνω από 15.000 χιλιόμετρα και κατά συνέπεια να πλήξει οποιοδήποτε σημείο σε «όλη την επικράτεια των ΗΠΑ», εκτίμησε ανώτερος αξιωματούχος του ιαπωνικού υπουργείου Άμυνας.

Ο πύραυλος διένυσε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων προτού καταπέσει στη θάλασσα της Ιαπωνίας. Όμως, «σύμφωνα με υπολογισμούς βάσει της τροχιάς του και ανάλογα με το βάρος της κεφαλής» που φέρει, «θα μπορούσε να έχει τη δυνατότητα να πετάξει για πάνω από 15.000 χιλιόμετρα και σε αυτή την περίπτωση ολόκληρη η επικράτεια των ΗΠΑ θα βρισκόταν εντός της εμβέλειάς του», εξήγησε ο Σίνγκο Μιγιάκε, μέλος της ιαπωνικής άνω Βουλής και κοινοβουλευτικός υφυπουργός Άμυνας.

Η πτήση του διήρκεσε 73 λεπτά, διευκρίνισε ο κ. Μιγιάκε σε δημοσιογράφους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.