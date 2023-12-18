Λογαριασμός
ΗΠΑ: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με SUV της προεδρικής οχηματοπομπής - Ο Μπάιντεν και η σύζυγός του είναι ασφαλείς - Δείτε βίντεο

Ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν έβγαιναν από το αρχηγείο της εκστρατείας του, όπου γευμάτισαν με την ομάδα του

Biden

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με SUV της ασφάλειας του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν χθες Κυριακή, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Πλάνα κατέγραψαν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας να συνοδεύουν τον κ. Μπάιντεν στη λιμουζίνα του μετά τη σύγκρουση.

Το αυτοκίνητο, που υπέστη ζημιά στον προφυλακτήρα, περικύκλωσαν αστυνομικοί.

Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία είναι ασφαλείς.

Ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν έβγαιναν από το αρχηγείο της εκστρατείας του, όπου γευμάτισαν με την ομάδα του.

Οι Μπάιντεν επέστρεψαν στο σπίτι τους στο Ουίλμιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

