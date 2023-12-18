Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με SUV της ασφάλειας του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν χθες Κυριακή, διαπίστωσε δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Πλάνα κατέγραψαν πράκτορες της μυστικής υπηρεσίας να συνοδεύουν τον κ. Μπάιντεν στη λιμουζίνα του μετά τη σύγκρουση.

BREAKING: A car has crashed into President Joe Biden’s parked motorcade in Wilmington, Delaware, leaving Biden “shocked.”



According to the Daily Mail, Biden’s Secret Service agents pulled their guns on the driver who rammed into one of the SUVs.



The man who was driving the car… pic.twitter.com/AgDknqHgl2 — Collin Rugg (@CollinRugg) December 18, 2023

Το αυτοκίνητο, που υπέστη ζημιά στον προφυλακτήρα, περικύκλωσαν αστυνομικοί.

Ο πρόεδρος και η πρώτη κυρία είναι ασφαλείς.

Ο Τζο και η Τζιλ Μπάιντεν έβγαιναν από το αρχηγείο της εκστρατείας του, όπου γευμάτισαν με την ομάδα του.

Οι Μπάιντεν επέστρεψαν στο σπίτι τους στο Ουίλμιγκτον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.