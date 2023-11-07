Αρκετές εκατοντάδες προοδευτικοί αμερικανοί εβραίοι ακτιβιστές έκαναν κατάληψη ειρηνικά χθες Δευτέρα στο Άγαλμα της Ελευθερίας στη Νέα Υόρκη για να απαιτήσουν το Ισραήλ να κηρύξει κατάπαυση του πυρός και να τερματίσει τον «γενοκτονικό βομβαρδισμό παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα».

🛑In #NewYork , Jewish demonstrators occupied the Statue of Liberty to protest the end of the war in #Gaza. They called for an “immediate #CeasefireNOW ,” “an end to the #Genocide_of_Palestinians and “freedom for the Palestinians.”#Gaza_Genocide #israelterroriststate pic.twitter.com/K2tRYi7Of1 November 6, 2023

Με μαύρα μπλουζάκια που έγραφαν συνθήματα όπως «οι εβραίοι απαιτούν κατάπαυση του πυρός τώρα» ή «όχι στο όνομά μας», αρκετές εκατοντάδες άπλωσαν πανό με συνθήματα όπως «όλος ο κόσμος βλέπει», ή «οι Παλαιστίνιοι πρέπει να είναι ελεύθεροι» στο εμβληματικό άγαλμα, παγκοσμίως γνωστό σύμβολο της Νέας Υόρκης.

«Οι διάσημες λέξεις της εβραίας προγόνου μας (σ.σ. της αμερικανίδας ποιήτριας του 19ου αιώνα) Έμμας Λάζαρους που είναι χαραγμένες σ’ αυτό το μνημείο μας υποχρεώνουν να δράσουμε για να υποστηρίξουμε τους Παλαιστίνιους στη Γάζα που ποθούν να ανασάνουν ελεύθεροι», τόνισε σε ανακοίνωσή του ο Τζέι Σέιπερ, της οργάνωσης Εβραϊκή Φωνή για την Ειρήνη (Jewish Voice for Peace, JVP).

Με ανακοίνωσή της η οργάνωση Ινστιτούτο για την Κατανόηση στη Μέση Ανατολή (Institute for Middle Understanding, IMEU) αξίωσε «να τερματιστεί ο γενοκτονικός βομβαρδισμός από το Ισραήλ παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα».

«Όσο ο λαός της Γάζας ουρλιάζει, πρέπει να φωνάζουμε δυνατότερα, όσες προσπάθειες κι αν γίνονται για να μας φιμώσουν», επισήμανε η αμερικανίδα φωτογράφος Νάνσι Γκόλντιν πλάι σε τοπικούς αιρετούς της Νέας Υόρκης, ορισμένοι από τους οποίους έχουν ρίζες στην αριστερά.

Η αμερικανική μεγαλούπολη, πασίγνωστη για το ότι καλωσορίζει τους μετανάστες και για τον πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της, ζει τις τελευταίες εβδομάδες στον ρυθμό διαδηλώσεων υπέρ του Ισραήλ ή υπέρ των Παλαιστινίων.

Πόλη όπου ζουν δυο εκατομμύρια εβραίοι και εκατοντάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι, η Νέα Υόρκη δεν έχει βιώσει μέχρι σήμερα βίαια επεισόδια, αλλά η ένταση είναι χειροπιαστή, ειδικά σε πανεπιστημιουπόλεις, όπως αυτή του Κολούμπια.

Εξάλλου, μέρος της αμερικανικής εβραϊκής νεολαίας, που γενικά είναι προοδευτική –στην πλειοψηφία τους, οι εβραίοι της Αμερικής ψηφίζουν Δημοκρατικούς–, έχει ξεσηκωθεί εναντίον της κυβέρνησης του Ισραήλ υπό τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την οποία κατηγορεί πως διαπράττει «γενοκτονία» των Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας. Καταγγέλλει επίσης τη στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη του αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν στο εβραϊκό κράτος.

Ισραηλιτικές οργανώσεις όπως η JVP συγκέντρωσαν το Σάββατο δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα Ουάσιγκτον όπου απαίτησαν άμεση κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και κατήγγειλαν την αμερικανική πολιτική υποστήριξης στο Ισραήλ.

Ο γιγαντιαίος σταθμός Γκραντ Σέντραλ του Μανχάταν καταλήφθηκε επίσης σε πελώρια καθιστική διαμαρτυρία, με τη συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων, στα τέλη Οκτωβρίου, με τις ίδιες διεκδικήσεις, ενώ στη συνοικία Μπρούκλιν έγινε πριν από δέκα ημέρες τεράστια πορεία υπέρ των Παλαιστινίων, με τη συμμετοχή αμερικανικών εβραϊκών οργανώσεων.

Χθες τα μέλη της JVP που συμμετείχαν στην κατάληψη του Αγάλματος της Ελευθερίας φώναζαν «ποτέ ξανά για κανέναν, το ποτέ ξανά είναι τώρα», εβραϊκό σύνθημα μετά το Ολοκαύτωμα.

Η οργάνωση χαρακτηρίζει μορφή απαρτχάιντ την πολιτική του Ισραήλ έναντι των Παλαιστίνιων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.