Έκτακτη συνεδρίαση θα πραγματοποιήσει το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τη Δευτέρα σχετικά με την χερσαία εισβολή του Ισραήλ στη Γάζα, στη διάρκεια της οποίας τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επιδιώξουν ψήφισμα για «άμεση ανθρωπιστική παύση», σύμφωνα με διπλωματικές πηγές όπως μεταδίδει το CNN.

Ειδικότερα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα θα επιδιώξουν ένα δεσμευτικό ψήφισμα από άλλα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για «άμεση ανθρωπιστική παύση» των μαχών, ανέφεραν οι πηγές.

Η έκτακτη συνάντηση έρχεται αφότου 120 χώρες ψήφισαν υπέρ ενός ψηφίσματος των Ηνωμένων Εθνών την Παρασκευή, το οποίο εισήγαγε η Ιορδανία, με το οποίο ζητούσε «διατηρούμενη ανθρωπιστική εκεχειρία» στη Γάζα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν μία από τις 14 χώρες που καταψήφισαν το ψήφισμα, ενώ 45 χώρες απείχαν.

Οι πηγές ανέφεραν ότι το σχέδιο του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας ζητά «άμεση ανθρωπιστική εκεχειρία» και περαιτέρω «ανθρωπιστικές παύσεις».

Τα ΗΑΕ είναι η μόνη αραβική χώρα που είναι επί μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.



Πηγή: skai.gr

